Установить мировой рекорд с помощью казахстанского флага пытается Нурлан Коянбаев

Известный казахстанский актер, телеведущий и продюсер Нурлан Коянбаев обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать челлендж с государственным флагом, передает Kazpravda.kz.

Шоумен планирует набрать 100 млн комментариев под тематическим постом, чтобы таким образом установить мировой рекорд. Отметим, челлендж был запущен еще в июне 2020 года.

"Друзья, собираем 100 миллионов комментариев под постом с флагом на моей странице", – отратился он к пользователям соцсети.

В настоящее время пост набрал порядка 700 тыс. лайков и 12,8 млн комментариев.

Напомним, для государственных символов независимой Республики Казахстан нынешний год – юбилейный. Ровно 30 лет назад, 4 июня 1992 года, были подписаны законы «О Государственном флаге РК», «О Государственном гербе РК» и «О музыкальной редакции Государственного гимна РК». В этот же июньский день, но уже в 2007 году, был подписан Закон «О государственных символах Республики Казахстан» и принят Указ о новой дате в национальном календаре праздников. Так что и для самого Дня государственных символов год, так сказать, юбилейный – отмечать его начали 15 лет назад.