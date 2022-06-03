Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет

Священные атрибуты независимости

Для государственных символов независимой Республики Казахстан нынешний год – юбилейный. Ровно 30 лет назад, 4 июня 1992 года, были подписаны законы «О Государственном флаге РК», «О Государственном гербе РК» и «О музыкальной редакции Государственного гимна РК». В этот же июньский день, но уже в 2007 году, был подписан Закон «О государственных символах Республики Казахстан» и принят Указ о новой дате в национальном календаре праздников. Так что и для самого Дня государственных символов год, так сказать, юбилейный – отмечать его начали 15 лет назад.

Собственные государственные символы для любой страны и ее граждан имеют особое значение. Флаг, герб и гимн – это нечто, что объединяет людей, формирует их идентичность как граждан конкретного государства, наглядно демонстрирует уникальность и суверенитет страны.

Процесс формирования национальной геральдической айдентики в Казахстане был запущен фактически сразу после провозглашения страной независимости. Уже в январе 1992 года был объявлен конкурс на лучший проект государственной символики.

За полгода на рассмотрение специально созданной рабочей группы были представлены 453 эскиза и 142 письменных предложения по проекту флага, 245 работ и 67 письменных предложений по проекту герба, 51 вариант музыкального и 132 варианта текстового оформ­ления проекта гимна... Причем конкурс был по-настоящему всенародным: свои представления о том, как должны выглядеть государственные символы Респуб­лики Казахстан, направляли как профессиональные художники, архитекторы, композиторы и поэты, так и граждане страны, далекие от творческой сферы.

Госсимволы суверенного Казахстана должны были лаконично и емко представлять страну – ее прошлое, настоящее и будущее. Флаг, герб и гимн должны быть эстетически привлекательными, глубоко содержательными и находить живой отклик в сердцах и умах казахстанцев. Кроме того, нельзя было забывать и о том, что госсимволы должны также служить безошибочно узнаваемой «визитной карточкой» Казахстана для всего мира.

Неудивительно, что рассмот­рение всех полученных заявок и выбор лучших из них стали задачами колоссальной сложности и, без преувеличения, исторической важности.

Основная работа по утверждению государственных символов завершилась 4 июня 1992 года.

Для государственного флага был выбран проект, предложенный заслуженным деятелем искусств Казахстана Шакеном Ниязбековым. Золотое солнце с лучами, парящий под ним беркут и национальные орнаменты вдоль древка на небесно-голубом поле – эти образы были не только хорошо понятными и узнаваемыми, но и несли в себе глубокую смысловую нагрузку. Голубой цвет – цвет единства, мирного неба, благородства, верности. Солнце – процветание, жизнь, энергия. Расправивший крылья орел – сила, свобода, независимость, устремленность к вершинам. Национальный ор­намент – напоминание о культуре и истории казахской земли и народа.

Все государственные символы имеют одинаковый высокий статус, но, пожалуй, основная, если так можно выразиться, слава приходится именно на флаг. С ним связаны все события, победы и достижения государства. Флаг сопровождает официальные делегации за рубежом. Его берут с собой спортсмены, путешественники, туристы, студенты, даже космонавты, как знак того, что их родина всегда с ними. Даже в коллекциях эмоджи («смайликов») в мессенджерах можно найти именно флаги стран мира – как главный способ их (стран) идентификации.

За прошедшие 30 лет флаг Казахстана стал узнаваем по всему миру. Он неоднократно поднимался над пьедесталами почета крупнейших спортивных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Наш голубой с золотом флаг гордо развевается перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, над дипломатическими представительствами Казахстана в десятках зарубежных государств по всему миру.

Наш флаг развевался над самым высоким вулканом в мире – Охос-дель-Саладо в Южной Америке. Альпинисты поднимали его на высочайшую точку Земли – гору Эверест. И наконец, вершина из вершин: казахстанский флаг побывал в космосе вместе с отечественными космонавтами Талгатом Мусабаевым и Айдыном Аимбетовым.

В 2020 году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева были пересмотрены нормативные акты в сфере государственных символов, которые значительно расширили возможности их использования простыми гражданами. В особенности это затронуло опять же флаг.

В частности, новая редакция правил гласит: «Государственный флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в мес­­тах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан».

Граждане, надо сказать, этим правом активно пользуются: копии флагов в салонах машин, офисах, домах и дворах, на мероприятиях (частных и публичных) – далеко не редкость. Этот государственный символ прочно вошел в повседневную жизнь казахстанцев, и такое положение дел можно только приветствовать. Силу символов в вопросах консолидации общества нельзя недо­оценивать, а объединение вокруг собственного государственного флага – это объединение вокруг ценностей и идей государства, которые этот флаг олицетворяет.

У государственного герба Казахстана два автора – это архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. Образы, использованные при создании герба, органично перекликаются, дополняют и усиливают смысловую нагрузку элементов флага, совпадает их цветовая гамма – небесно-голубой цвет и золото.

«Ключевым элементом герба стал шанырак – купол юрты, уникального древнего жилища, оказавшего большое влияние на мировоззрение кочевников. Для казахского народа юрта имеет особое значение – это символ дома, домашнего очага. Образно говоря, после обретения республикой независимости казахстанский народ поднял «шанырак» для строительства собственной «юрты», своего общего дома. Такой образ подходил идеально.

Опоры, расходящиеся от шанырака, – это и есть народ нашей страны, единый в своем много­образии. Причем уыков на гербе 72 – символично, что нормальный пульс взрослого человека составляет именно столько ударов в минуту. Дальше – мифические крылатые кони. Многие гербы государств мира содержат изображения животных и птиц. Я подумал, что на нашем гербе должны быть лошади – знаковые для казахов животные. Их изображения выполнены в зверином стиле, они созвучны тем образцам древнего искусства, которые были найдены при раскопках Иссыкского кургана, это наш знаменитый Золотой человек.

Тулпары на гербе с рогами – они словно защищают шанырак. И вместе с тем их рога, на которые нанесено 7 колец, как 7 колен рода, – это символ народа, преемственности поколений. Звезда в верхней части композиции – путеводная звезда Казахстана, которая взошла вместе с обретением нашей страной независимости», – рассказал Жандарбек Малибеков в одном из интервью «КП».

В нижней части герба – название страны. Изначально оно было написано на казахском языке на кириллице, но с 2018 года официально утвержденный эталон этого государственного символа содержит надпись на латинице – QAZAQSTAN.

Флаг и герб Республики Казахстан были приняты в 1992 году и вот уже 30 лет сопровождают жизнь государства и граждан.

С гимном все немного сложнее. Стоит обратить внимание, что 4 июня 1992 года была принята только музыкальная редакция главной песни страны. И, собственно, новой она не была: на том этапе была оставлена музыка за авторством Мукана Тулебаева, Евгения Брусиловского и Латифа Хамиди, которая использовалась в гимне КазССР. Первый текст гимна Республики Казахстан был утвержден в том же 1992 году, но гораздо позже, в декабре. Тогда среди имеющихся в наличии вариантов предпочтение было отдано гимну за коллективным авторством поэтов Музафара Алимбаева, Кадыра Мырзалиева, Туманбая Молдагалиева и поэтессы Жадыры Дарибаевой. Этот вариант гимна просуществовал до 2006 года.

Основой для ныне действующего государственного гимна стала известная песня «Менiң Қазақстаным», написанная композитором Шамши Калдаяковым в середине 50-х годов прошлого века на стихи Жумекена Нажимеденова. Текст был доработан Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Принят гимн 6 января 2006 года, а его «премьера» состоялась при весьма торжественных и символичных обстоятельствах: «Менiң Қазақстаным» как главная песня страны впервые прозвучала 11 января 2006 года на церемонии инаугурации Нурсултана Назарбаева после победы на президентских выборах в декабре 2005 года.

«Чувство Родины, гордость за свою страну начинаются с уважения к ее символам. Поэтому во все времена государственные символы – это предмет национальной гордости. И отношение к ним особое», – подчеркивал Нурсултан Назарбаев в 2007 году, когда и был утвержден День государственных символов.

«Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей независимости – мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа», – подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

День государственных символов имеет особое значение для нашей государственности, и этот праздник стал одной из тех дат, которая отзывается в сердцах казахстанцев особым образом. Уважение и любовь к флагу, гербу и гимну, выражение патриотических чувств через демонстрацию госсимволов уже стали частью национального культурного кода казахстанцев.