Устроили почетный «душ»

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске чеэсники устроили трогательную церемонию пожарному Аяну Каткенову.

фото ДЧС ВКО

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, командир отделения пожарной части № 9 посвятил непростому делу больше 24 лет. Он боролся с лесными пожарами в Уланском и Катон-Карагайском районах, принимал участие в тушении на территории резервата «Семей орманы», спасал дачный поселок в пригороде Усть-Каменогорска, ликвидировал сложные пожары на промышленных объектах.

Аян пришел в профессию в 2001 году и, несмотря на всю сложность работы, ни разу не пожалел о своем выборе. Главными качествами настоящего чеэсника он считает смелость, стойкость и умение действовать сплоченно. В своей части Аян Каткенов имеет репутацию одного из лучших наставников молодежи. Он передал опыт десяткам парней, которые в свое время только устрои­лись в пожарную часть.

По многолетней традиции пожарные, собравшиеся, чтобы проводить товарища на пенсию, окатили его водой из пожарных рукавов. Считается, что под таким символическим душем огнеборец смывает с себя накопленный за годы работы слой сажи.

#Усть-Каменогорск #пенсия #церемония #пожарный #душ

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