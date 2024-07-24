Увеличились собственные доходы

Бюджет пополнился на 91,8 млрд тенге налоговых поступлений. Это 108,8% от плана. По неналоговым поступлениям выручка составила 15 млрд тенге при запланированных 13 млрд. Поступления от продажи основного капитала составили 14 млрд тенге. План тоже перевыполнен, учитывая, что базовый лимит составлял 11,3 млрд.

Вопрос пополнения бюджета области стал предметом рассмотрения на заседании аппарата акима. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды потребовал работать над увеличением источников дохода, а также поручил ответственным чиновникам тщательно проанализировать финансовые операции учреждений, которые, хотя и финансируются из госбюджета, уклоняются от уплаты налогов.