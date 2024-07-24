Увеличились собственные доходы

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

По итогам первого полугодия 2024 года в казну Туркестанской области поступило 120,8 млрд тенге налогов и других поступлений при зап­ланированных 108,7 млрд. План по доходам выполнен на 111,1%. Превышение прогнозного показателя стало возможным благодаря поступлению налогов на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на транспортные средства, на землю, а также индивидуальному подоходному налогу, поступлениям от продажи квартир и иным неналоговым поступлениям.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бюджет пополнился на 91,8 млрд тенге налоговых поступлений. Это 108,8% от плана. По неналоговым поступлениям выручка составила 15 млрд тенге при запланированных 13 млрд. Поступления от продажи основного капитала составили 14 млрд тенге. План тоже перевыполнен, учитывая, что базовый лимит составлял 11,3 млрд.

Вопрос пополнения бюджета области стал предметом рассмотрения на заседании аппарата акима. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды потребовал работать над увеличением источников дохода, а также поручил ответственным чиновникам тщательно проанализировать финансовые операции учреждений, которые, хотя и финансируются из госбюджета, уклоняются от уплаты налогов.

#Туркестанская область #налоги #доходы

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