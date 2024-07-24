Увеличились собственные доходы
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По итогам первого полугодия 2024 года в казну Туркестанской области поступило 120,8 млрд тенге налогов и других поступлений при запланированных 108,7 млрд. План по доходам выполнен на 111,1%. Превышение прогнозного показателя стало возможным благодаря поступлению налогов на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на транспортные средства, на землю, а также индивидуальному подоходному налогу, поступлениям от продажи квартир и иным неналоговым поступлениям.