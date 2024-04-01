Президент призвал крупные компании поддержать пострадавших от паводков

Президент, Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ходе заседания Республиканского штаба глава государства перечислил, за счет каких средств жители западных регионов получат помощь, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством, уполномоченными государственными органами и акимами регионов ряд задач.

По его словам, нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам, для чего должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда «Қазақстан халқына».

Президент призвал представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям.

«В западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда «Самрук-Казына», а также компании, занимающиеся разработкой месторождений. Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры», – заявил президент.

Ранее в правительстве состоялось заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

#ЗКО #паводки #Правительство #помощь #Самрук-Казына #акимы #Қазақстан халқына

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