Увольнения, выговоры и адмответственность: итоги госаудита в области Жетісу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Должностные лица и работники акимата области Жетісу привлечены к ответственности после аудита эффективности использования государственных ресурсов, проведенного Высшей аудиторской палатой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП

Отмечается, что госаудит выявил в регионе ряд системных проблем и нарушений, влияющих на результативное исполнение бюджета.

«К примеру, затягивание работ по благоустройству и инженерным сетям привело к срыву сроков заселения уже готового жилья. Так, в Панфиловском районе четыре 60-квартирных и два 80-квартирных жилых дома простаивали более 1,5 лет. Их общая стоимость - около 5,8 млрд тенге. Нарушения выявлены и в ряде других сфер» – отметили в ВАП.

По итогам аудита акиму области Жетісу было поручено в установленном порядке привлечь к ответственности допустивших нарушения законодательства РК.

В результате 2 человека освобождены от занимаемых должностей, еще 6 - получили выговоры, 2 - получили замечания. Кроме того, 2 должностных лица привлечены к административной ответственности.

Дальнейшее исполнение предписания ВАП находится на контроле, добавили в пресс-службе.