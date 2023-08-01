Уже пять медалей

На летних Студенческих играх разыгрывается 269 комплектов наград в 18 видах спорта. Спортивная студенческая команда Казахстана, состоящая из 90 атлетов, принимает участие в десяти видах: стрельба из лука, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, таэквондо, стрельба пулевая, ушу. На сегодня в нашей копилке пять наград.

Так, первую, бронзовую, медаль получил дзюдоист Сунгат Жубаткан. В схватке за третье место в весовой категории до 66 кг он оказался сильнее представителя Узбекистана Абдурахима Нутфуллоева. Перед этим казахстанец одолел соперников из Венгрии, Туркменистана и Азербайджана, а в полуфинале уступил японцу.

Второй наградой стало «серебро», которое принесли нам спортсмены в стрельбе из винтовки с трех позиций с 50 м. Команда в составе Константина Малиновского, Ислама Сатпаева и Никиты Шахторина набрала 3 507 очков. «Золото» в этой дисциплине завоевала сборная Китая (3 529 очков), а с бронзовыми медалями выс­тупление закончили представители Индии (3 502 очка). На следующий день Константин, Ислам и Никита в командных соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 м выиграли «бронзу», уступив лишь представителям Индии и Китая.

Четвертую медаль Универсиа­ды – «бронзу» – завоевал дзюдоист Аскар Наркулов. В схватке за третье место в весовой категории до 73 кг он был сильнее представителя Кыргызстана Чынгызхана Сагыналиева.

Пятую награду принес стране стрелок Никита Чирюкин, ставший серебряным призером в соревнованиях из скорострельного пистолета с дистанции 25 м, он набрал 27 очков. «Золото» в этой дисциплине у чешского спортсмена Матея Рампула (29 очков), а «бронза» – у поляка Оскара Миливека (23 очка).