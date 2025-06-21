Актобе стал первой остановкой на территории Казахстана на пути международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии»

Две недели назад в Москве стартовал масштабный международный проект – экспедиция «Путешествие в сердце Евразии». За 50 дней участники планируют пре­одолеть более 8 тыс. километ­ров, посетив свыше 30 городов в пяти странах – России, ­Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. В составе экс­педиции около 100 человек, среди них блогеры, журналисты, эксперты, предприниматели и студенты. Путешественники уже посетили семь городов в России. Актобе стал первой остановкой на территории ­Казахстана.

На пограничном пункте «Жайсан» гостей радушно встречали с национальной музыкой и угощениями традиционной кухни. В Актобе для них организовали торжественный концерт в здании Ассамблеи народа Казахстана с участием творческих коллективов 17 этнокультурных объединений. Здесь же путе­шественникам была представлена выставка, экспонаты которой отражают особенности быта, истории и традиций народов, проживающих в регионе.

Также при участии членов экспедиции в IT-хабе прошел семинар по обучению предпринимателей работе с торговыми онлайн-площадками, состоялись обмен опытом и обсуждение современных инструментов электронной коммерции.

После деловой части программы гостей пригласили на городской ипподром, где специально для них прошли скачки и традиционная казахская игра кокпар. Это было настоящее зрелище – динамичное, захватывающее, полное эмоций. Звуки домбры, ритм копыт, пыль с поля – все это создавало живую картину кочевой культуры, которая произвела большое впечатление на гостей.

Для участников экспедиции также провели экскурсию по пантолечебнице «Зару» в Мартукском районе и рассказали о целебных свойствах пантов маралов. Путешественники побывали на базе отдыха «Көк жайлау», где их угощали кумысом и национальными блюдами. Здесь им показали лошадей мугалжарской породы, известных своей выносливостью и приспособленностью к степным условиям. В Каргалинском районе их ждало еще одно чудо природы – Волчий водопад, не оставляющий никого равнодушным своей красотой.

– Наша экспедиция продвигает дружеское сотрудничество в гуманитарной, деловой и образовательной сферах. Актобе стал для участников экспедиции настоящим открытием. Нас поразили теплое отношение, богатая культурная программа и великолепие природы. Именно такие встречи и создают проч­ную основу для будущих международных проектов, – отметил заместитель руководителя орг­комитета международной экс­педиции Александр Лукашин.

После Актобе маршрут путешественников проляжет через Аральск, Байконур, Кызылорду, Туркестан, Шымкент, Тараз и Алматы.

Экспедиция завершится 26 июля в Душанбе, где участники подведут итоги поездки и представят совместные инициативы, разработанные в ходе путешествия.