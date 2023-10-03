В 15 раз увеличат штраф за фиктивный техосмотр в Казахстане

И. о. министра транспорта Талгат Ластаев рассказал на заседании правительства о разработанном законодательном механизме по аннулированию фиктивных техосмотров, сообщает Kazpravda.kz .

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По данным спикера, с начала года в Казахстане приостановлена деятельность 350 недобросовестных операторов технического осмотра и оформлен 131 административный материал с наложением штрафов.

"Принимая во внимание состояние автомобилей, влияющее на обеспечение дорожной безопасности, проводится работа по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 150 МРП (517 500 тенге) за проведение техосмотра без транспортного средства", - заявил Ластаев.

Также он отметил, что будут введены штрафы в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного техосмотра и оператора ЕИС "Техосмотр" в лице АО "НИТ" за нарушение правил организации и проведения техосмотра. Размер штрафа составит 5 и 150 МРП, соответственно.

Крмое того, предусмотрена законодательная норма по аннулированию фиктивных техосмотров в системе "Техосмотр", добавил Талгат Ластаев.