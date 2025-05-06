В этом году трехсменный формат обучения в районе будет полностью ликвидирован

Фото пресс-службы областного филиала партии Amanat

В текущем году в Карасайском районе Алматинской области практически решится проблема дефицита школьных мест, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации областного филиала партии AMANAT, Комиссия партийного контроля провела выездную проверку хода строительства учебных заведений в рамках нацпроекта «Комфортная школа». В частности, в селе Булакты возводится объект на 900 ученических мест. Завершено порядка 90% строительно-монтажных работ.

Строительство еще двух школ, рассчитанных на 1 500 и 2 000 мест, ведется в селе Алмалыбак и в жилом массиве «Асыл арман» в поселке Иргели.

Как сообщил заместитель исполнительного секретаря областного филиала партии AMANAT Аслан Кубентаев, по итогам инспектирования строительных площадок выяснилось, что работы идут в соответствии с графиком. Главный приоритет – качество выполнения проектов.

По данным партийцев, еще два года назад в трехсменном режиме функционировали 12 школ Карасайского района. На данный момент таковых осталось лишь два учебных заведения. Это результат последовательной работы по расширению и модернизации школьной инфраструктуры.

Только в прошлом году в рамках нацпроекта было построено 7 школ в городе Каскелен, селах Кошмамбет, Елтай, Долан, Кокозек и Кемертоган.

С учетом завершения в текущем году строительства трех новых объектов трехсменный формат обучения в районе будет полностью ликвидирован.