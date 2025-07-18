По последним исследованиям, уровень воды в Каспийском море стабильно падает. Это оказывает колоссальное влияние как на биоразнообразие региона, так и на его жизнедеятельность. Так, бекре, белуга, русский и звездчатый осетры потеряли более 90% своей популяции из-за чрезмерного вылова и разрушения их среды обитания. Эти цифры не требуют комментариев – пора показывать масштаб проблемы крупным планом.

…Нурбол, отсидев десять лет за решеткой, возвращается в 2012 году в родной Актау и сталкивается с пугающей правдой: его младший брат Азат втянут в банду браконьеров, промышляющих черной икрой. Чтобы спасти родную кровь, Нурболу вновь придется погрузиться в криминальный подводный мир, где человек противостоит не только самому себе, но и стихии, израненной бесконтрольным выловом и химическими сбросами.

Такова фабула фильма, в съемках которого задействованы актеры Болат Узаков, Сырым Кашкабаев, Дамир Амангельдин, Акжол Примбетов, Алмагуль Сагындык и другие. За режиссуру отвечает молодой талантливый Берик Жаханов, а одним из генеральных продюсеров выступила Анара Жунусова.

– Это не просто сериал – это крик души. Мы рассказываем о настоящих людях, настоящем Каспии и настоящей боли. Море в этой истории – не фон, а живой персонаж. И нам важно, чтобы Казахстан увидел себя в этих героях, – говорит Анара Жунусова.

Проект обещает открыть новые имена в казахстанском кинематографе. Unico play намеренно делает выбор в пользу не широко популярных, но очень талант­ливых актеров.

– Нам важно создавать живой, дышащий контент, поэтому мы приглашаем и опытных актеров, и открываем путь новым талантам. Это всегда удивляет и увлекает зрителей, придает энергии и самим историям, и всей индустрии. В нашем случае эту энергию дадут Елдос Шайкенов и Максат Рахмет, которые хорошо знакомы театральному зрителю, а теперь готовы покорять и киноаудиторию, – отмечает Анара Жунусова.

Большим вызовом для съемочной коман­ды стали сцены в открытом море.

– Мы бесконечно признательны жителям Актау и Мангистауской области за их теплый прием и помощь. Их открытость и участие позволили нам отснять сложнейшие водные экшен-сцены. И знаете, за все время работы ни один съемочный день не был сорван непогодой. Такое спокойствие и благосклонность природы – редкая удача, которую мы воспринимаем как настоящий знак, – делится продюсер проекта Анна Чакиртовa.

Специально для производства этого сериала были приглашены лучшие специалисты – кинооператор Азамат Дулатов и художник-постановщик Ермек Утегенов. За плечами Азамата такие проекты, как «Qash», «Жаным, ты не поверишь!», «Келинка Сабина», а Ермек работал над картинами «Голиаф», «Степной волк» и «Нулевые». Съемки ведутся с использованием подводной камеры, естественного освещения в открытом море и при всех необходимых мерах предосторожности, позволяющих актерам работать в экстремальных условиях. Такой подход помогает создать подлинную визуальную среду, погрузить зрителя в настоящую захватывающую атмосферу экшена.