На плацу войсковой части 25744 регионального командования "Запад" состоялось торжественное принятие военной присяги 80 новобранцами, прибывшими из Алматинской и Мангистауской и Актюбинских областей, передает Kazpravda.kz

Фото актауского военного гарнизона

Этот важный и символический момент стал значимым этапом в жизни молодых людей, знаменуя начало их службы в рядах защитников Родины.

Событие собрало не только новобранцев, но и их семьи, ветеранов Вооруженных сил, офицеров и командиров воинских частей, а также представителей Комитета солдатских матерей.

Учебно-мотострелковая рота была сформирована полгода назад на базе бригады морскойпехоты. Здесь будет проводиться подготовка механиков-водителей БТР, а солдаты будут проходить службу на полигоне "Оймаша". Об этом рассказал командир учебно-мотострелковой роты, гвардии лейтенант Жанасыл Кайыртаев.

"В процессе службы наши солдаты не только овладеют навыками вождения бронетранспортера, но и получат необходимое образование, чтобы быть готовыми к выполнению любых задач в составе морской пехоты", – отметил лейтенант Кайыртаев.

Особую атмосферу торжественного события подчеркнуло присутствие новобранцев, среди которых был и рядовой Бекзат Муркабай, уроженец города Актобе:

"Сегодня я принял воинскую присягу, и горжусь тем, что буду служить в рядах морских пехотинцев. Мы будем изучать бронетранспортер, и я уверен, что стану отличным водителем БТР".

В этом году в рядах бригады морской пехоты проходит службу около 1 700 солдат, готовых к выполнению самых ответственных задач.