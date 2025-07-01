Летом текущего года в Актобе реализуется масштабный проект по комплексному благоустройству дворовых территорий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают в областном акимате, работы ведутся во дворах 158 многоквартирных домов, охватывая сразу несколько направлений: укладку тротуаров, устройство геосетки под асфальт, асфальтирование проездов, установку бордюров, ливневой канализации, освещения, лавочек и урн.

Особое внимание уделяется учёту мнения жителей. По их просьбам в одних дворах обустраиваются дополнительные автопарковки, в других — спортивные и детские игровые площадки. Такой подход позволяет создавать удобные и безопасные пространства для всех возрастов.

Одним из приоритетов программы благоустройства остаётся безопасность. Создавая комфортные условия во дворах, городские власти стремятся сделать так, чтобы дети могли спокойно играть рядом с домом, а родители были уверены в их безопасности.

Работы на этом не завершатся: в следующем году планируется благоустроить ещё 100 дворов. Это позволит последовательно улучшать качество жизни горожан, формируя современную и ухоженную городскую среду.

Отдельное внимание уделяется озеленению. Помимо строительства и асфальтирования, предусматривается посадка деревьев и кустарников. Задача по озеленению ставится перед объединениями собственников имущества, которые будут отвечать за создание зелёных зон и уход за ними.

Таким образом, благоустройство дворовых территорий в Актобе — это комплексный подход к улучшению городской инфраструктуры, который делает дворы удобными, зелёными и безопасными для всех жителей.