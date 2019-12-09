В Актобе хакер украл со счета деньги, собранные на лечение ребенка
В Актобе хакер украл с банковского счета деньги, собранные на лечение ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
"В марте поступило заявление от жительницы Актобе о том, что неизвестный под предлогом помощи больному ребенку, который нуждается в операции, с банковского счета банка украл деньги в сумме 790 000 тенге, собранные неравнодушными гражданами. Сразу было начато досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество", - проинформировали в департаменте.
По данным полиции, ребенок потерпевшей является инвалидом с детства, и для проведения необходимой дорогостоящей операции в клинике Санкт-Петербурга, она обратилась за помощью о сборе денег через соцсети, указав номера счета и банковской карты.
Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий в начале декабря был установлен и задержан подозреваемый. Он возместил потерпевшей материальный ущерб.
Как выяснилось, подозреваемый, используя вредоносные компьютерные программы, во время переписки через WhatsApp, направив электронную ссылку на сотовый телефон потерпевшей, завладел паролем к личному кабинету ее карточного счета, после чего перевел деньги на игровые аккаунты "Steam" и купил электронные деньги (Bitcoin).
Подозреваемый подобным образом украл деньги и у жителя Караганды.
По данному факту департаментом полиции Актюбинской области проводится расследование.