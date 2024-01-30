22 водохранилища построят в Актюбинской области

Такой план планируется реализовать в ближайшие пять лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

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Согласно информации, на сегодня по семи из них разработано технико-экономическое обоснование. После получения заключения госэкспертизы будет составлена проектно-сметная документация, в 2025 году специалисты приступят к строительным работам.

"В Актюбинской области утвержден комплексный план по увеличению запасов поверхностных вод, он направлен на согласование в министерство водных ресурсов и ирригации РК. Документ охватывает период с 2024 по 2029 годы, предусмотрено строительство 22 водохранилищ. Проекты направлены на сохранение водных ресурсов, планируется, что общий объем воды будет увеличен на 491,62 млн кубических метров, площадь орошения – на 49 070 га", – отметили в пресс-службе акимата.

Всего в регионе насчитывается 206 гидротехнических сооружений, есть возможность удержать 611,8 млн кубометров воды. Состояние трех крупных водохранилищ, а именно Каргалинского, Актюбинского и Саздинского, находится под контролем.