В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины

Асет Калымов
Специальная комиссия акимата Алматинской области подтвердила факт нарушения земельного, водного и строительного законодательств, допущенного одним из местных жителей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Скриншот с видео Сауле Бикитеевой

Недавно в социальных сетях был опубликован видеоролик, демонстрирующий строительные работы рядом с селезадерживающей плотиной реки Каскелен. Как сообщила автор видео, общественница Сауле Бикитеева, неизвестные граждане снимают плиты с плотины и используют их для возведения построек. По ее словам, такие действия могут разрушить дамбу и нанести непоправимый ущерб окружающей среде.  

Побывав на месте, представители акимата Алматинской области составили акт обследования. Как выяснилось, из тела плотины изъяты 26 железобетонных блоков, выкопан грунт под бассейн, начато строительство хозпостройки.

По результатам рейда указано вернуть железобетонные блоки на прежнее место и восстановить струенаправляющую стену плотины. В срок до 12 октября предписано выполнить демонтаж самовольно возведенных объектов и устранить выявленные нарушения.

Кроме того, направлены уведомления в управление ГАСК и Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию для принятия соответствующих мер в отношении нарушителя, которому отказано в выдаче архитектурно-разрешительных документов.

С иском в суд по данному факту обратилась прокуратура Карасайского района. В ходе судебного заседания прокуроры доказали, что земельный участок рядом с плотиной был продан в частные руки в нарушение закона и потребовали отмены соответствующего постановления. Суд вынес решение в пользу прокуратуры, признав документацию о купле-продаже земельного участка недействительной.

