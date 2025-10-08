В Алматинской области раньше графика стартовал отопительный сезон

ЖКХ
92
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В связи с резким похолоданием в нескольких районах Алматинской области уже осуществляется подача тепла в жилые массивы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

С учетом погодных условий подача тепла началась раньше запланированного срока в ряде районов. В Кегенском – с 24 сентября, в Жамбылском – с 1 октября, в Талгарском, Илийском районах и городе Конаеве – с 6 октября.

В остальных районах и городах области подключение многоквартирного жилого сектора к системе централизованного теплоснабжения будет осуществляться поэтапно до 15 октября текущего года.

По информации областного акимата, проведена масштабная подготовка к очередному отопительному сезону. В частности, обновлено 2,7 км тепловых сетей, завершаются работы на 18 централизованных и 81 блочно-модульной котельной, общая готовность которых составляет 71%. Всего отремонтировано 30 котлов.

Параллельно ведется модернизация электросетевого хозяйства. Полностью завершены работы на 148 подстанциях, ведется обновление 1 626 км линий электропередачи. Из этого объема 391 км реконструируется за счет бюджетных средств (готовность 92%), а 1 235 км – за счет инвестиций АО «Алатау Жарық Компаниясы» (выполнение 100%). Эти меры позволят снизить износ электросетей с 72% до 66%.

Для обеспечения населения топливом предусмотрено 696 тыс. тонн угля. На сегодняшний день в регион уже доставлено 187 тыс. тонн (2 710 вагонов).

#Алматинская область #отопление #сроки

