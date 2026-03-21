На гастрономическом фестивале представлены кухни мира, кулинарные шоу и культурная программа в честь Наурыза

Фото: Акимат Шымкента

Посетители пробуют традиционные казахские блюда, а также лучшие образцы европейской и азиатской кухни, передает Kazpravda.kz.

«На площадке широко представлено наурыз коже — ключевое блюдо праздника, которое гости могут попробовать в различных вариациях», — сообщили в акимате Шымкента.

В фестивале принимают участие 10 поваров международного уровня из Казахстана и зарубежных стран. Они представляют авторские блюда. В частности, бельгийский шеф-повар Жан Ашнер презентует «мидии по-бельгийски», швейцарский повар Томас Мюллер — фирменное блюдо на основе сыра.

Также в числе участников — российский шеф Евгений Чеканин, азербайджанский повар Эмиль Алиев, французский шеф Николя Лезёр, турецкий повар Аббас Ишик, грузинский шеф Иосеби Джабанашвили, повар из Кыргызстана Берик Эгинбаев, узбекский шеф Ахмад Хамдамов и сербская участница Даниела Пантич.

В рамках фестиваля проходят гастрономические конкурсы по нескольким номинациям, включая «лучший кебаб», «лучший плов», «лучшая самса» и «лучшее национальное блюдо».

Кроме того, в фестивале принимают участие около 50 местных ресторанов, предлагающих разнообразные блюда.

«В фестивале задействованы десятки ресторанов города, представляющих как национальную, так и международную кухню», — сообщили в ведомстве.

Фестиваль сопровождается широкой культурно-развлекательной программой. Для гостей организованы танцевальные баттлы в стилях street и K-pop, выступления ансамбля домбристов, шоу батыров, цирковые номера, мотопробег и выставка спортивных автомобилей.

Территория фестиваля разделена на тематические зоны. В этно-зоне проходят кулинарные конкурсы и мастер-классы международных шеф-поваров, в европейской зоне представлены современные шоу-программы, а в районе Арбата действует ярмарка ремесленников с национальными изделиями.

«Фестиваль стал масштабной культурной площадкой, объединяющей традиции разных народов и отражающей дух Наурыза. Международный гастрономический фестиваль «DamDastour» формирует пространство взаимодействия культур, способствуя укреплению общественного единства и развитию гастрономического туризма.», — отметили в акимате.

В вечерней программе запланированы церемония награждения победителей и концерт с участием отечественных артистов и приглашённых хедлайнеров.