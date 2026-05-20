На одном языке с природой

На персональной выставке «Дыхание природы» в Национальном музее искусств им. А. Кас­теева представлено около 80 скульптурных произведений мастера, которые благодаря свойствам материала и авторскому почерку наделены поразительными качествами: плас­тичностью, выразительностью, живостью.

Свою привязанность к сложным и объемным формам Фархад Камалов успешнее всего выражает в станковой скульптуре и настенных рельефных композициях. Основу творчества резчика составляют маски и жанровые сцены, отражающие широкий тематический диапазон. Здесь и вечные темы – духовный мир человека, гармония с природой, любовь, музыка, и то, что требует исключительно личностного переосмысления – события повседневной жизни, обращение к памяти предков.

Большую часть экспозиции составили настенные рельефы. Среди них известные работы Камалова «Портрет католической монахини», выполненный в 1974 году, «Паганини», «Молящаяся (Кумирня)», «Ночной охотник», «Айтыс», «Взлетающая». Неподражаемый стиль в них прочитывается с первого взгляда.

Как правило, главный персонаж располагается на переднем плане, второй – выполняет функцию фона. И в любом случае художник стремится придать композиции выразительную тональную глубину. В многосоставных произведениях привлекают внимание эмоциональные образы восточных музыкантов, группы старцев, сцены казахского песенного турнира, мотивы западной музыкальной культуры.

Излюбленный материал скульптора – карагач, прежде всего за его уникальные характеристики: фактуру и структуру древесины, ее плотность и «кряжистость», которые и позволяют воплощать авторскую художественную философию. В изгибах веток, рисунке коры мастер находит зачатки будущих образов.

Но видение «светлого будущего» деревянной заготовки – это еще не все, автор всякий раз подчеркивает органическую связь своей скульп­туры с природным началом. Через цвет и форму не только передается живое дыхание дерева, но и незримо считывается философия бережного и глубокого отношения к природе.