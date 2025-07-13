Три человека погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Haber

Фото: Haber

Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли. Пожарные четыре часа боролись с огнём, передал телеканал TRT Haber.

«В 26-этажном здании в районе Чанкая в Анкаре произошёл пожар. По предварительным данным, в огне погибли три человека, в том числе 3,5-месячный ребенок. Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырёх часов», - передал телеканал.

По информации, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе семь пожарных, пострадали в результате отравления дымом.