В Анкаре вспыхнул пожар в 26-этажном доме

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Три человека погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Haber

Фото: Haber

Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли. Пожарные четыре часа боролись с огнём, передал телеканал TRT Haber.

«В 26-этажном здании в районе Чанкая в Анкаре произошёл пожар. По предварительным данным, в огне погибли три человека, в том числе 3,5-месячный ребенок. Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырёх часов», - передал телеканал.

По информации, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе семь пожарных, пострадали в результате отравления дымом. 

 

 

#дом #пожар #Анкара

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