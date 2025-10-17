Фото акимата Аральского района

В церемонии открытия приняли участие аким Аральского района Аманжол Онгарбаев, глава Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Серик Сермаганбетов, представители Международного фонда спасения Арала, сообщает Kazpravda.kz

Завод рассчитан на переработку до 6 тыс. тонн рыбной продукции в год. Он оснащён современным высокотехнологичным оборудованием и ориентирован на выпуск экологически чистой продукции, соответствующей международным стандартам качества. Общий объём инвестиций в проект составил около 450 млн тенге. Основная продукция — филе судака экспортируется в ряд стран Европы.

– Запуск завода «Қарашалан балық» открывает новый этап в развитии рыбного производства, — сказал Онгарбаев. – Это значимый шаг на пути модернизации рыбной промышленности, вклад в социально-экономическое развитие обалсти, восстановление рыболовных традиций и рациональное использование природных ресурсов Аральского бассейна.

Отметим, 9 из 11 рыбных заводов области расположены в Аральском районе. Продукция в виде свеже-замороженной, вяленой и копченой рыбы экспортируется в Россию, Польшу, Нидерланды, Германию, Данию, Норвегию Грузию, Китай и другие страны мира.