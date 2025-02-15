В Астане несколько заведений оштрафовали за кальян

Постановление о введении запрета на курение кальяна в общественных местах вступило в силу 14 марта 2013 года, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В ходе ночного объезда Астаны был проведен масштабный рейд на наличие кальянов в заведениях, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В ходе ночного объезда 12 физических лиц и 3 владельца увеселительных заведений были оштрафованы на сумму более 700 тыс. тенге.

В Байконурском районе продолжаются рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению фактов потребления табачных изделий в местах общественного питания, в том числе некурительных табачных изделий, кальяна в соответствии со статьей 441 Кодекса РК Об административных правонарушениях.

Всего с начала года в районе Байконыр выявлено 49 фактов потребления табачных изделий, в том числе некурительных табачных изделий, кальяна в местах общественного питания. Употребляющих кальян оштрафовали по статье 441 КоАП РК. Подобные рейды регулярно проводятся во всех районах города с целью профилактики правонарушений среди жителей и гостей столицы.

Отметим, что постановление о введении запрета на курение кальяна в общественных местах вступило в силу 14 марта 2013 года. Нарушителям грозит штраф в размере 15 МРП. За повторное нарушение - 20 МРП. А владельцам учреждений грозит штраф от 20 до 60 МРП.