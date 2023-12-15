В Астане определены лучшие офицеры и сержанты батальонного звена Нацгвардии

В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан в Главном командовании Национальной гвардии состоялся заключительный 3 этап смотр-конкурса среди офицеров и сержантов батальонного звена на звание «Лучший командир батальона», «Лучший начальник штаба», «Лучший заместитель командира батальона по ВиСПР» среди офицеров и «Лучший сержант взвода», «Лучший командир отделения» среди сержантов

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Данный смотр-конкурс проводился с 12 по 14 декабря 2023 года. В нем приняли участие 16 офицеров и 15 сержантов войск, прошедших конкурсный отбор на предыдущих двух этапах, проведенных в воинских частях и региональных командованиях.

В течение трех дней участники показывали свои знания и навыки – они проверялись в разрезе индивидуальной подготовки по следующим предметам обучения: государственно-правовая подготовка, тактика служебно-боевого применения, огневая подготовка, физическая подготовка, общевоинские уставы, РХБ защита, знание государственного языка и руководящих документов.

По итогу победителями смотр-конкурса стали:

- лучший командир батальона – подполковник Арман Исмаилов, Академия Национальной гвардии РК (г. Петропавловск);

- лучший начальник штаба батальона – майор Нұржігіт Мақтабай, в/ч 6505 (г. Караганда);

- лучший заместитель командира батальона по ВиСПР – подполковник Алимжан Тасмагамбетов, Академия НГ РК (г. Петропавловск);

- лучший сержант взвода – старший сержант Асхат Тұрдахунов, в/ч 3514 (г. Курчатов);

- лучший командир отделения – сержант 3 класса Марат Умирзаков, в/ч 5548 (г. Жанаозен)

Награждение победителей состоялось в актовом зале Главного командования, где победители и призеры были поощрены правами Заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией. Дипломы, Кубки и грамоты вручал ВрИО Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Кайрат Актанов.

– Поздравляю победителей, призеров и всех участников с окончанием 3-го заключительного этапа смотра-конкурса среди офицеров и сержантов батальонного звена в Национальной гвардии. Само участие в третьем этапе в стенах Главного командования – это уже победа. Успехов в службе, новых побед и достижений. В войсках есть все условия для профессионального развития и роста, – отметил в поздравительном слове Кайрат Михайлович.

Отметим, что победителей конкурса зачислили в кадровый резерв для назначения на вышестоящие должности и (или) кандидатами для поступления в высшие военные учебные заведения.