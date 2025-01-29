Спас четырех человек: в Астане прошел хоккейный матч в честь памяти донора

На выходных в Астане в спорткомплексе «Барыс Арена» состоялся хоккейный матч, посвященный памяти Максима Войнюша — донора, спасшего жизни четырех пациентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

15 июля Максим Войнюша был экстренно доставлен в приемное отделение Туркестанской областной клинической больницы после серьезного ДТП. 18-летний молодой человек находился за рулем мопеда, который столкнулся с автомобилем. Несмотря на усилия врачей, его состояние оставалось крайне тяжелым.

Через несколько дней, 23 июля, была подтверждена необратимая гибель головного мозга Максима. На следующий день после констатации смерти мозга состоялась беседа с родственниками Максима, и они приняли решение о донорстве.

«Данное событие является не только выражением благодарности и признания в адрес Максима и его семьи, но и важным шагом в популяризации посмертного донорства органов в Казахстане», - говорится в сообщении.

Казахстан на сегодня обладает всей современной инфраструктурой для проведения высокотехнологичных операций по пересадке органов. В настоящее время в стране функционируют 7 трансплантационных центров, организованы 40 донорских стационаров, 4 лаборатории иммунологического типирования.

Создана сеть республиканских, региональных и стационарных координаторов, которые обеспечивают координацию, выявление и организацию донорского процесса.

Однако, несмотря на достигнутый потенциал службы, на сегодня в листе ожидания трансплантации донорских органов находятся 4 117 человек, в том числе 96 детей.

По данным Минздрава, за последние 5 лет в Казахстане было проведено 1005 операций по пересадке органов, где 92,1% трансплантаций приходится на родственных доноров, 7,9%- на пересадку органов от посмертных доноров.