в Астане прошел конкурс среди представителей разных этносов

Столица, Культура и общество
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В честь празднования 1 мая – Дня единства народа КГУ «Руханият» акимата города Астаны в Доме дружбы в Астане организовало конкурс среди представителей других национальностей «Достығымыз жарасқан», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В целях выявления любящих свою страну, землю, сохраняющих традиции и уважение к государственному языку, пропаганды дружбы, единства, культуры и духовного богатства представителей других национальностей, живущих в нашей стране, воспитания у народа Казахстана дружбы и братства, вдохновения к знаниям, овладения многоязычием в конкурсе приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана и владеющие казахским языком представители других национальностей.

«Нет крепче силы, чем единство, нет любви выше дружбы. Как говорится, «там, где есть единство, есть жизнь», общество страны, где есть единство, будет спокойным, благословенным. Только когда представители всех национальностей страны бережно относятся к единству, мы живем благословенной жизнью. Дружба и благополучие между народами – наше драгоценное богатство. Сегодняшний конкурс также проводится для укрепления дружбы, уважения к Родине, стране, государственному языку. Поэтому желаю всем участникам удачи», - сказала руководитель отдела координации языковой политики Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Нурсила Каскатаева.

Конкурс проводился по 7 разделам. В разделе «Презентация» претенденты вышли в национальных костюмах и представились на казахском языке, в разделе «Өнерлі өрге» участники показали свое мастерство. В разделе «Вопрос-ответ» они ответили на вопросы, связанные с казахскими национальными традициями. В разделе «Тосты и благословение» претенденты поделились своими пожеланиями по случаю праздника, а в разделе «Ситуация» вели диалог на казахском языке на заданные темы. В «Части пословиц» участники находили продолжение пословиц и объясняли их значение. В разделе «Ас адамның арқауы» каждый участник приготовил свое национальное блюдо и объяснил, как оно соотносится с казахскими блюдами.                                           

«Сегодня конкурс прошел очень осмысленно. Меня очень впечатлило, что представители других национальностей говорили на государственном языке, символизировали благополучие и единство. Кроме того, из этого конкурса я многое поняла о традициях и культуре других этносов», - поделилась эмоциями зритель конкурса, студентка второго курса Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Энела Махмуткызы.

По окончании конкурса победителям, признанным оценщиками лучшими, были вручены ценные призы в каждой номинации.

«Нам нужно, учитывая роль казахского народа как государствообразующей нации, продолжать укреплять межэтническое согласие и межрелигиозное взаимопонимание. Мы продолжим создавать условия для развития языков и культуры всех этнических групп в нашей стране. Я считаю, что наступит период, когда роль казахского языка как государственного будет усилена и он станет языком межнационального общения», - отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в одном из своих посланий.

#Астана #праздник #день единства народа Казахстана

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