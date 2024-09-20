В Астане завершили возведение опор LRT

Работы по возведению опор Astana LRT завершены на 100 процентов. Об этом сообщили в компании City Transportation Systems (CTS), передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На протяжении 22-километрового эстакадного пути легкорельсового транспорта возведены все предусмотренные проектом 799 опор. Были задействованы 2,5 тысячи человек.

«Для заливки опор израсходованы 53,7 тысячи кубометров бетона и 42 тысячи тонн арматуры. Ширина нижней части опоры 2-2,4 метра, верхней части – 6,8 метра, высота варьируется от 5 до 18 метров - в зависимости от рельефа прохождения трассы, средний вес одной опоры составляет 200 тонн», - сообщили в CTS.

Для строительства опор применялся бетон класса В45, марки М600.