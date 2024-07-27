В атбасарском ТОО «Аждар и К» внедрят новую линию

ТОО «Аждар и К» – компания, созданная на базе одного из старейших предприятий региона, бывшего вагоноремонтного депо. Она выполняет заказы по деповскому и капитальному ремонту всех видов грузовых вагонов, занимается изготовлением деталей и узлов.

В рамках диверсификации товарищество также обеспечивает потребителей Атбасарского района сжиженным кислородом в баллонах.

– Если в 2010 году в Казахстане было всего 12 вагоноремонтных предприятий, то сегодня уже 26. Несмотря на увеличение вагонного парка, услуги по ремонту подвижного состава сегодня осуществляются на жесткой рыночной основе. Но и в этих условиях объем производства за первое полугодие в ТОО «Аждар и К» по сравнению с прошлым годом вырос на 20%, – рассказал директор компании Аждар Тайшытаев.

В смену из депо уходит семь грузовых вагонов после планового ремонта и четыре-пять вагонов – после ремонта текущего, отцепочного. В коллективе трудятся 220 человек. Средняя зарплата за июнь текущего года составила 390 тыс. тенге.

Для того чтобы двигаться вперед, необходимо инвестировать, внедрять технические новшества. В этом году за счет собственных средств вагоноремонтное товарищество прирастет новой производственной линией. В четвертом квартале текущего года здесь планируют освоить капитальный ремонт со сменой элементов колесных пар. Причем не только для грузовых, но и пассажирских вагонов.

Во вновь создаваемых вагонно-колесных мастерских депо (ВКМ), по сути, станут изготавливать новые колеса для поездов. То есть предприятие теперь будет готово предложить клиентам полный цикл ремонта.

С запуском новой ремонтной линии появятся еще десять новых рабочих мест, а объем производства в ТОО только на начальном этапе вырастет на 15–17%.

В компании уже ожидают поставку новых станков, оборудования из Китая и России. На все про все из бюджета вагоноремонтного предприятия выделено 200 млн тенге.

– На сегодня такие ВКМ созданы в 16 из 26 вагоноремонтных депо республики, – уточняет директор ТОО «Аждар и К», известного своим стремлением к постоянному совершенствованию качества предоставляемых услуг и осознающего ответственность за безопасность на железной дороге.

Что касается качества, то в компании первичный контроль производится прямо на рабочем месте, каждый узел и деталь проходят дефектовку. Литые детали диагностируются методами неразрушающего контроля – феррозондовыми дефектоскопами. Кроме того, на рабочих местах имеются свои ступени технического контроля, за которые отвечает слесарь, бригадир. Затем вступает в свои права контролер ОТК.

На обеспечение мотивированности направлен коллективный договор, ежегодно заключаемый в товариществе и предусматривающий солидный социальный пакет для трудящихся. Не случайно на республиканском конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз-2023» ТОО «Аждар и К» стало бронзовым призером в номинации «Лучший коллективный договор».

К сожалению, не обошел вагоноремонтное предприятие такой фактор, как нехватка и старение рабочих кадров. Сегодня в депо требуются газоэлектросварщики. Много лет ТОО сотрудничает с агротехническим колледжем Атбасара, в рамках меморандума обеспечивая прохождение практики будущим токарям, газоэлектросварщикам и электрикам.

– И все же текучесть кадров на предприятии существует. Регион у нас аграрный. Весной и осенью молодежь уходит на сельхозпредприятия, также испытывающие дефицит рабочих рук, чтобы подзаработать на посевной и уборочной. Летом устраиваются рабочими на стройплощадки. К зиме кто-то снова просится на работу в депо, – говорит Аждар Тайшытаевич.

Кроме того, отметил руководитель, на производственный процесс и ценообразование влияют необходимость приобретения литых деталей и запасных частей для ремонта вагонов за рубежом, в частности, в России. Свою отрицательную роль здесь играет курсовая разница валют.

– Много вопросов вызывает поставка электроэнергии. Контракт на обеспечение ею в Акмолинской области недавно перешел к АО «АРЭК». Что получилось? В начале текущего года мы пользовались электроэнергией по 24 тенге за кВт⁄час, три последних месяца платим уже по 44 тенге. Причем повышение тарифа произошло автоматически, то есть без предупреждения, без договора. Таким образом, в настоящее время страдает и малый, и средний, и крупный бизнес. При этом повышение тарифа никоим образом не улучшило надежность поставки электроэнергии. Отключения света, причем без всякого предупреждения, по-прежнему случаются.

Аварийная остановка оборудования чревата его поломкой. Так, недавно из-за очередного отключения в депо «полетели» дорогостоящие станочные резцы. Однако претензий предъявить сегодня некому: с АО «АРЭК» договора нет, сетует руководитель.