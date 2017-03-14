​В атмосфере взаимопонимания

Кайрат Мами выразил уверенность в том, что эта встреча сыграет важную роль в укреплении дальнейшего сотрудничества между судебными системами двух государств. «Отношения между нашими странами развиваются в традиционной атмосфере взаимопонимания и доверия. Египет по праву является одним из ключевых партнеров Казахстана в Северной Африке», – отметил он.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, особое внимание было обращено на то, что в текущем году в Казахстане значительные изменения претерпела Конституция страны. Высшая судебная инстанция, как и другие госорганы, внесла свои предложения для предстоящей реформы по вопросам судоустройства, судопроизводства и отправления правосудия.

Также председатель Верховного суда проинформировал о положениях Послания Главы государства народу Казахстана и реформировании судебной системы в рамках Плана нации. При этом особый акцент был сделан на вопросах развития примирительных процедур, медиации, расширения использования новых информационно-коммуникационных технологий в деятельности судов.

Кайрат Мами отметил, что у зарубежных гостей будет прекрасная возможность ознакомиться с дос­тижениями в вопросах развития уголовного судопроизводства в рамках международной конференции, которая состоится в Акбулаке 17–18 марта текущего года.