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​В атмосфере взаимопонимания
Ольга Львова

Кайрат Мами выразил уверенность в том, что эта встреча сыграет важную роль в укреплении дальнейшего сотрудничества между судебными системами двух государств. «Отношения между нашими странами развиваются в традиционной атмосфере взаимопонимания и доверия. Египет по праву является одним из ключевых партнеров Казахстана в Северной Африке», – отметил он.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, особое внимание было обращено на то, что в текущем году в Казахстане значительные изменения претерпела Конституция страны. Высшая судебная инстанция, как и другие госорганы, внесла свои предложения для предстоящей реформы по вопросам судоустройства, судопроизводства и отправления правосудия.

Также председатель Верховного суда проинформировал о положениях Послания Главы государства народу Казахстана и реформировании судебной системы в рамках Плана нации. При этом особый акцент был сделан на вопросах развития примирительных процедур, медиации, расширения использования новых информационно-коммуникационных технологий в деятельности судов.

Кайрат Мами отметил, что у зарубежных гостей будет прекрасная возможность ознакомиться с дос­тижениями в вопросах развития уголовного судопроизводства в рамках международной конференции, которая состоится в Акбулаке 17–18 марта текущего года. 

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