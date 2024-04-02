Экологи Атырауской области выехали на место предполагаемого нефтяного разлива

В районе Кашаганского месторождения на Каспийском море выявлен возможный нефтяной разлив, передает Kazpravda.kz

Фото: petrocouncil.kz

По данным космического мониторинга, разлив образовался у казахстанского месторождения и места добычи нефти «Кашаган».

Такую новость озвучила директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» Галина Чернова на своей странице в социальной сети.

Предположительными причинами возникновения пятна могут быть случайная или аварийная утечка нефти при добыче; сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации; возможно, произошла аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.

На данный момент известно, что площадь разлива около 7 кв. км, пятно дрейфует на север Каспийского моря.

По данным Атырауского областного акимата, 2 апреля, на место предполагаемого разлива, для визуального осмотра, вылетела группа экологов, ЧС, природоохранной прокуратуры.