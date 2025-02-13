В Британии уроки в колледже ведет ИИ

В этом учебном году запустили первый школьный класс без учителя. Уроки в нем ведет искусственный интеллект (ИИ) с использованием технологий виртуальной реальности

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Проект реализовали в частном колледже David Game College в Лондоне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Машинный разум сам создает учебную программу, анализирует успеваемость учащихся и вносит коррективы в образовательный процесс. Руководство колледжа считает, что ИИ, в отличие от обычных преподавателей, не будет допускать ошибок и объективно оценит подготовку учащихся.

«Учитель часто не знает недостатки своих учеников, - отмечают в колледже. - Нейросеть же более эффективно определит, почему у ребенка есть проблемы в обучении».

Впрочем, отдавать учебу и воспитание детей полностью на откуп высоким технологиям в колледже пока не готовы. За детьми, которых будет учить ИИ, все-таки будут наблюдать живые учителя. Они вмешиваются в ситуацию, если что-то идет не так. Кроме того, пока алгоритмы не справляются с преподаванием таких предметов, как искусство и половое воспитание.

Власти Британии уверены, что за этими технологиями в образовании будущее, но видят их дополнением, а не заменой для преподавателей. На начальном этапе минобразования королевства предлагает учителям больше использовать ИИ в своей работе, в первую очередь для проверки домашних заданий и планирования уроков. Соответствующие нормы уже внесены в образовательные стандарты, теперь дело за внедрением конкретных разработок.

«Машинный разум будет работать для учителя, снизит административную нагрузку и поможет проводить каждый день творческие и вдохновляющие уроки, сокращая нехватку времени», - уверены в британском министерстве образования.

Пока, впрочем, британские учителя осторожничают. По опросам, 64 процента из них не используют искусственный интеллект в работе, а 19 процентов не хотят делать это и в будущем. Максимум, на что решаются использующие нейросети преподаватели, это проверка работ учеников на плагиат. Противники замены учителей на ИИ считают, что «машина дегуманизирует процесс обучения, из-за чего пропадает межличностное взаимодействие между учениками и учителем».