В честь народного любимца

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Асет Калымов

Одной из улиц Талгара присвоили имя Жолана Умарова, экс-акима Талгарского района, внесшего весомый вклад в развитие родного края.

фото из архива Клары Хасановой

«Әкім бол – халқыңа жақын бол» – эти слова наилучшим образом характеризуют Жолана Умарова, оставшегося в памяти людской как пример честного служения Родине. За свою короткую, но полную событий жизнь Жолан Ыбрайахынович заслужил уважение земляков и высокое звание народного акима.

Выпускник КазНУ им. аль-Фараби и Казахского национального аграрного университета имел две специальности – «юрист» и «бакалавр кадастра». Трудовой путь начинал на кирпичном заводе в селе Узынагаш Алматинской области. Затем долгие годы работал на госслужбе, возглавлял областное управление земельных отношений, акиматы Райымбекского и Талгарского районов.

Будучи акимом в Нарынколе, Жолан Ыбрайахынович помогал фермерам возродить былую славу местной картошки. Полеводов снабдили элитными семенами, современной сельхозтехникой, восстановили ряд поливных систем. Результат не заставил себя ждать: всего за один сезон производительность картофелеводческих хозяйств выросла на 10%.

На посту акима Талгарского района Жолан Умаров трудился меньше года (с сентября 2019-го по июль 2020-го), но за столь короткий срок успел осуществить множество позитивных преобразований. Он активно продолжил работу по восстановлению порушенной системы центрального отопления. В итоге прак­тически весь многоквартирный сектор Талгара был обеспечен теплом.

Параллельно в райцентре и ряде сел развернулись благоустройство и строительство инфраструктурных объектов. Капитальный ремонт улиц, дворовых территорий, арычной сети, тротуаров – такой масштабной реконструкции талгарцы не видели долгие годы. Это был период начала пандемии COVID-19, именно тогда весь Талгарский район превратился в одну большую стройплощадку.

К сожалению, в июле 2020 года Жолан Ыбрайахынович скоропостижно скончался от коронавирусной пневмонии. Ему был 41 год, вместе с супругой он воспитывал четверых детей.

Осенью того же года фасад одной из многоэтажек микрорайона «Жаңа Талғар» украсил мурал с изображением Жолана Умарова. Под портретом надпись: «Халқымның бағы – өз бағым» («Счастье моего народа – мое счастье»). Увековечить образ народного акима решили благодарные талгарцы, выказав ему свое почтение и уважение.

И вот на днях имя Жолана Умарова присвоили улице в этом же микрорайоне, где он когда-то вручал ключи от квартир новоселам. По словам представителей местной общественности, за период руководства районом аким сделал столько, сколько не смогли осуществить его предшественники на протяжении десятилетий. Он обходил пешком все дворы в Талгаре, работал с раннего утра до позднего вечера, для него не было ни выходных, ни праздничных дней.

– Жолан оставил после себя доброе имя, его не забудут земляки! – говорит пенсио­нерка, член Общественного совета Талгарского района Клара Хасанова. – Помню, когда его назначили акимом, он первым делом наладил диалог с гражданскими активистами. Все острые вопросы, которые озвучивали мы, Жолан брал на карандаш. В результате за короткое время удалось решить много проблем.

По словам Клары Нурмухановны, в том году состоялся ряд новоселий. По поручению Жолана Умарова на бюджетные средства на вторичном рынке недвижимости приобретались квартиры и дома. Это жилье бесплатно распределялось среди малоимущих и многодетных семей.

– Он часто приглашал нас в рабочие поездки по району, делился планами, – вспоминает общественница. – При нем началось строительство современных детских площадок, обустройство уличного освещения. После долгих лет запустения Талгар начал оживать и расцветать! И сегодня, спустя три года после кончины Жолана, мы видим плоды его труда. До сих пор талгарцы скорбят по безвременно ушедшему акиму, который был не просто крепким хозяйственником, но и по-настоя­щему радел за нужды простых людей.

В ходе церемонии открытия улицы имени Жолана Умарова было сказано много теплых слов о народном любимце. Его называли метеором, вобравшим в себя дух созидания и добра, человеком, видевшим цель и значимость своих планов. 22 июля в селе Карасаз Райымбекского района Алматинской области состоится республиканский турнир по конным видам спорта, посвященный памяти выдающегося земляка.

#улица #память #Талгар #экс-аким #Жолан Умаров

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