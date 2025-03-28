В деле развития региона нужен особый подход

Мощный импульс развития с момента образования получили новые области – Абай, Жетысу и, конечно же, Улытау. 16 марта 2022 года, когда Президент в своем Послании народу озвучил решение об образовании трех областей, нашей радости не было предела. Этого момента жители Улытау-Жезказганского региона ждали четверть века. Конечно, в деле развития нашей области необходим особый подход, однако три года спустя уже можно подвести первые итоги.

Во-первых, с обретением областного статуса регион начали активно финансировать, а бюджет вырос в разы, что крайне важно.

Во-вторых, возобновлены крупные инф­раструктурные проекты, которые служат основными драйверами роста. Автомобильная инфраструктура продолжает развиваться и в текущем году, что важно для улучшения транспортной доступности региона. Грядет реконструкция автодороги республиканского значения Караганда – Жезказган. В прошлом году приступили к строительству и уже проложили свыше 30 км асфальта автотрассы Улытау – Аркалык.

Начинается строительство автодороги Кызылорда – Жезказган, связывающей юг и центр страны с выходом на север. От Кызылорды до границы области Улытау строительство завершено, проложено около 200 км новой автострады. В текущем году начинаются работы на территории области Улытау. Капитальный ремонт автотрассы планируют завершить в 2026 году. Приводятся в порядок областные и городские дороги, большая часть которых была в плачевном состоянии.

Завершается реконструкция порядком устаревших коммунальных сетей, ремонтируются и строятся новые объекты сфер медицины и образования. К исполнению этих задач приступили в том числе благодаря обретению статуса области. Решается вопрос обеспечения жителей области Улытау качественной питьевой водой. Сегодня город горняков Сатпаев полностью обеспечивается водой из подземных источников. В нынешнем году подачу подземной хозяйственно-питьевой воды обещают жезказганцам.

Климат региона – резко континентальный, засушливый, так что развитие промышленности и сельского хозяйства требуют более продуманного подхода. На Национальном курултае в прошлом году я уже поднимал вопрос водообеспечения. Первоочередной задачей считаю восстановление подачи иртышской воды от Караганды до Жезказгана. План развития городов и райцентров, другие реализуе­мые инициативы, безусловно, помогут региону укрепить свои позиции как одного из ключевых экономических центров Казахстана, где акцент делается не только на устойчивом экономическом росте, но и улучшении благосостояния населения.

В-третьих, на территории области есть много разведанных месторождений подземных полезных ископаемых, а это цветные, черные, благородные, редкие металлы, уголь, нефть, газ. Сегодня крайне важно продолжить геологоразведочные работы, а для освоения подземных богатств нужно привлекать инвесторов.

Область Улытау постепенно внедряет возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – солнечную и ветряную генерации. В регионе планируется строительство новой ТЭЦ.

Положительные сдвиги можно отметить в сфере благоустройства: улучшилось содержание парков и скверов. Инициативу Президента «Таза Қазақстан» поддерживают все жители области и принимают активное участие в экологических акциях. Чтобы навести порядок и сделать Улытау более привлекательным для инвесторов и жизни населения, понадобится еще несколько лет. Но в целом начало положено. Большое внимание уделяется развитию районов и отдаленных населенных пунк­тов. А самое главное, жители области настроены на дальнейшие позитивные перемены и процветание родного края. С улучшением инфраструктуры, уверен, малый и средний бизнес будут развиваться более активно, а регион станет привлекательным для инвесторов.

Сегодня крупнейший работодатель и налогоплательщик области – корпорация «Казахмыс». Это компания с интегрированным производством, которая ведет поиск, разведку, добычу, обогащение и переработку меди. Кроме катодной меди, компания выпускает золото и серебро в слитках, серную кислоту, свинцовую пыль, селен и теллурид меди. Компания обладает высоким производственным и научно-техническим потенциалом – «Казахмыс» входит в первую десятку в мире по выпуску катодной меди.

Думаю, настало время ТОО «Корпорация Казахмыс» переходить от сырьевой направленности к глубокой переработке и высокому переделу, то есть выпуску товаров 4–5-го передела с высокой добавленной стои­мостью. Также приступить к максимальному извлечению редкоземельных и драгоценных металлов, содержащихся в медных рудах и концентратах. Кстати, об этом говорил и Глава государства в Послании 2024 года.

Область Улытау может предложить широкие возможности для инвесторов, заинтересованных в строительстве новых предприятий по добыче, переработке полезных ископаемых, которых в регионе предостаточно.