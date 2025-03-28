В деле развития региона нужен особый подход
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Толеген Букуров, почетный гражданин города Жезказгана и Карагандинской области, почетный металлург РК
На площадке Национального курултая в нынешнем году обсудили немало важнейших вопросов, касающихся политических реформ, экономического развития, социальной и культурной жизни республики. В том числе Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил о первостепенных задачах государства, таких как создание новых точек экономического роста регионов и устранение дисбалансов в региональном развитии.