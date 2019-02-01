В детских садах Шымкента начали снимать отпечатки пальцев малышей

В Шымкенте в детских садах начали снимать отпечатки пальцев малышей. Ожидается, что это позволит контролировать их посещаемость, сообщает 24.kz
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Отпечатки пальцев у малышей в дошкольных учреждениях снимают с разрешения родителей. Каждый малыш, сдавший биометрические данные, будет иметь индивидуальный код. Благодаря такой системе преподаватели будут знать, присутствует ли ребенок в детском саду.
Пока новая система внедрена только в трех дошкольных учреждениях, планируется, что до конца года охват составит 100%.
"Эта система дает учет посещаемости детей и автоматический расчет выплат госзаказа в пользу детских садов. В будущем эта система будет подключена к замку на дверях, чтобы посторонние люди, не входящие в базу детского сада, не смогли пройти в дошкольное учреждение", - рассказал руководитель компании-разработчика Бекзат Егембердиев.
Пока это только пилотный проект. Если система окажется эффективной, ее внедрят во все детские сады города. Установка программы в среднем обойдется в 170 тысяч тенге.
"С новой системой весь учет бюджета будет выводиться на экране. Мы будем контролировать и посещаемость. Чтобы убедиться в эффективности системы, придется немного подождать", - отметил руководитель управления образования Шымкента Акерке Абылайхан.
А в будущем разработчики планируют создать новую систему. По задумке, камеры видеонаблюдения будут распознавать лица посетителей, благодаря чему пройти в детский сад посторонние не смогут.