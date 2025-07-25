Пять тюрем в округе

Карлага не существует уже 66 лет, а вот его «сердце» – Долинка – остается на карте страны: процессы переименования населенных пунктов как-то обошли поселок стороной.

Сейчас поселок находится в административном подчинении города Шахтинска. И некоторые полагают, будто тут до сих пор проживают бывшие заключенные, а местные жители находятся под постоянным надзором. Но это, конечно, не так. Как на самом деле протекают будни бывшей столицы Карлага, узнала корреспондент «Казправды».

До места добираюсь на пригородном автобусе № 121. Пока еду, погружаюсь в историю поселка, где сейчас проживают чуть более 5 000 человек. Принято считать, что он основан в 1909 году крестьянами из Самарской и Полтавской губерний. Однако, по неофициальной версии, Долинка появилась на шесть лет раньше благодаря немцам, переселенным сюда из Поволжья. Они называли эту землю Гнаденфельд, что означает «благодатное поле».

Печально известной на всю страну Долинка стала в 30-е годы XX века, когда отсюда выгнали местных жителей и разместили на освободившемся месте управление Карагандинского исправительно-трудового лагеря. К 1940 году здесь находились уже около 37 тыс. заключенных и 8 000 вольнонаемных. Они трудились на мельнице, маслозаводе, сыроварне, скотобойне, ремонтно-механическом заводе и шахте. Добывали в год примерно по 6 000 тонн угля.

Но вернемся в наши дни. Подъе­хав к поселку, замечаю, как много здесь деревьев. Выхожу из автобуса и иду по улице Садовой. Она здесь центральная. Замечаю новый асфальт, высокий желто-зеленый забор, тянущийся вдоль всей улицы, и автозак. Он проезжает мимо остановки, где стоят люди, но никто не обращает на спецмашину внимания. Видимо, привыкли.

Подхожу к остановке и заговариваю с местными жителями. Рядом со мной – несколько женщин с детьми и парень-инвалид с тростью, примостившийся на лавочке. Спрашиваю у них и о житье-бытье, и о том, ощущают ли они моральное напряжение в связи с близостью тюрем. Ведь рядом с поселком расположено пять колоний, две из которых – строгого режима.

– Я переехала сюда семь лет назад, – рассказывает жительница Долинки по имени Елена. – Здесь уже все родным стало. Люди у нас доброжелательные, отзывчивые, сплоченные. Вот недавно ко мне приезжали тетя и двоюродные братья из Беларуси. Они поначалу думали, что, если тут кругом зоны, то мы живем, как за колючей проволокой. Нет! Близость тюрем я не ощущаю. Нет никакого страха. Живем спокойно.

Собеседница добавляет, что вместе с мужем работает на шахте им. Ленина. Размеренная сельская жизнь супругов устраивает, переезжать в город они не собираются.

С вопросом о поселковых проблемах обращаюсь к стоящей неподалеку пенсионерке. Она ждет автобус вместе с внучкой Женей.

– У нас большая проблема с вывозом мусора, – сетует пенсио­нерка Любовь Николаевна. – Он быстро накапливается в контейнерах, а вывозят его раз в месяц. Хотелось бы почаще… А зэков у нас тут нет! Люди думают, что они по поселку разгуливают. Нет! У нас все тихо!

– А еще у нас на детской площадке все качели сломали! – жалуется мне 11-летняя Женечка. – Она новая. Ее только в прошлом году сделали. А старшие (подростки – Авт.) уже все поотрывали!

Наблюдавший за нами парень с тросточкой хочет что-то сказать о ремонте поселковых дорог, но не успевает. К остановке подъезжает автобус, и долинцы начинают дружно в него заходить. Знаете, что меня приятно удивило? Что люди первым пропустили в автобус парня с ограниченными возможностями.

Забегая вперед, хочу сказать: я передала акиму Долинки жалобы жителей на вывоз мусора и сломанные качели. Он пообещал, что в скором времени подрядчик приведет в порядок детскую площадку. А вот проблему с бытовыми отходами в короткий срок решить не получится.

Здания с историей

Находясь в Долинке, ощущаешь невидимое дыхание истории. Особенно заметно оно возле музея памяти жертв политических репрессий. Это величественное серое здание с колоннами в стиле сталинского неоклассицизма построили 90 лет назад, в нем располагалось начальство Карлага.

Чтобы попасть внутрь, прохожу по мощеной брусчаткой площади, где бьет струями скромный фонтан – точно такой же, как в те времена, когда здесь хозяйничали сотрудники НКВД. Подхожу к заднему входу и вижу группу посетителей музея. Они, расположившись на лестнице, делают групповое фото.

– Напишите про нас! – кричит мне мужчина в белых шортах. – Мы сюда из Башкирии приехали. 30 лет назад моя семья уехала отсюда в Россию, а теперь мы приехали в гости к родственникам. Здесь все сильно изменилось. Лучше стало, интереснее…

Россияне отправляются на экскурсию по залам, экспозиции которых повествуют о голоде в Казахстане, депортации народов, становлении Карлага, его узниках, культурной и хозяйственной дея­тельности. В цокольном этаже здания им показывают помещения, где воссоздана обстановка лагерного карцера, мужской и женской камер, кабинета следователя и камеры пыток.

Не так давно в музее появился новый экспонат, рядом с которым спешат сфотографироваться все посетители, – советский военный полноприводный автомобиль ГАЗ-67. Это подарок от известного бизнесмена, фамилию которого просили не публиковать. Он за свой счет восстановил уникальный раритет и пригнал его в Долинку. Такие машины в годы Великой Отечественной войны использовали в качестве штабных, а позже они появились в МГБ, МВД, лесном и сельском хозяйствах. Наверняка на таких ездили и карлаговские начальники.

Еще один объект, где до сих пор витает дух ушедшей эпохи, – поселковая поликлиника. Это красивое белое здание с двумя портиками, в каждом из которых по четыре колонны. Если бы не современный козырек с вывеской «Центр семейного здоровья», можно было бы подумать, что здесь располагается театр или картинная галерея.

Вхожу и вижу длинный коридор, заставленный массивными железными скамьями и кушетками. Обращаю внимание на высокие потолки и старые двустворчатые двери в кабинетах врачей. Их во время ремонта сохранили как историческое наследие. Посетителей в коридорах нет. Прием уже закончился.

В поликлинике встречаю медсестру Жанну Денисову – дородную даму со строгим, но сдержанным характером. Она работает здесь уже более 30 лет. Жанна Владиславовна родилась и выросла в Долинке. А вот ее бабушка и отец – приезжие. Они прибыли в Долинку, чтобы быть ближе к деду, который отбывал наказание в Карлаге.

Медсестра устраивает для меня мини-экскурсию по зданию поликлиники.

– Здесь ученый Александр Чижевский создавал свою знаменитую лампу! – просвещает меня Жанна Денисова. – Знаете, я ощущаю эту особую атмосферу. Всем с гордостью говорю, что работаю в сердце Карлага.

Раньше в здании с колоннами была больница, а сейчас здесь ведут прием врачи общей прак­тики. Есть процедурный кабинет, дневной стационар и скорая помощь. Кабинеты просторные. Имеются все необходимые лекарства и оборудование. Два раза в неделю в поселок приезжает врач-гинеколог. На прием к другим специалистам долинцы ездят в расположенный неподалеку город Шахтинск.

– Поликлинику отапливает отдельная котельная. Здание у нас саманное, стены толстые. Поэтому летом прохладно, а зимой очень тепло! – улыбается медсестра. – А вот в 90-е годы прошлого века мы чуть не лишились этого здания. Поликлинику тогда отрезали от котельной, и нам пришлось топить печку-буржуйку. Мерзли. Сидели все в одном кабинете, там у нас сейчас процедурная. В одном углу врач принимал пациентов, в другом медсестра делала уколы, а санитарка топила стояв­шую тут же буржуйку, труба которой была выведена в окно.

Долинцы хвалят своих медиков. Говорят, что они внимательно относятся к каждому посетителю. В городе, где большой поток пациентов, такой заботы не ощутишь.

Нужны ДК и ФОК

Рядом с поликлиникой находится библиотека, располагающаяся в маленьком одноэтажном здании, которое в советское время относилось к больнице. Заглядываю туда. Меня встречают заведующая и три юных читательницы. Девушки направляются к стеллажам, чтобы выбрать для себя несколько новых книг. Замечаю, что до полок с классикой не доходят. Им по душе фэнтези и сентиментальные романы современных авторов.

На столе библиотекаря – табличка с надписью «Бесплатный wi-fi». Интересуюсь у девушек, почему в век цифровых технологий они читают бумажные книги, а не электронные.

– Их приятно держать в руках, – отвечает одна.

– Мне нравится перелистывать бумажные страницы и ощущать их запах, – подхватывает другая. – Электронные книги – это не то!

Сейчас в фонде долинской библиотеки более 16 тыс. книг, подшивок газет и журналов. Есть уникальный материал по краеведению и истории Карлага. Его начали собирать еще задолго до того, как в поселке открыли Музей памяти жертв политических репрессий.

Заведующая библиотекой Елена Пыстина отмечает, что за книгами приходят люди разных возрастов. Дети предпочитают сказки, подростки – фантастику, взрослые – классическую литературу и периодику. В библиотеке проводят тематические встречи с читателями. Есть здесь и клуб приверженцев здорового образа жизни. Они раз в месяц собираются, чтобы послушать лекции о правильном питании и пользе физической активности.

– Мой муж тоже к нам ходит, – улыбается сотрудница библиотеки Ольга Родикова. – Вот недавно взял все четыре тома «Войны и мира». Теперь и днем и ночью читает. Говорит, у него бессонница.

Надо отметить, что молодое поколение долинцев не только читает книги, но и наводит порядок в своем поселке. Прохожу возле почты и замечаю с десяток парней и девушек, которые работают в здешнем сквере. Одни сгребают опавшую листву в кучи, другие грузят ее на тележки и вывозят, третьи, закончив работу, сидят на лавочке. Это команда «Жасыл Ел».

Активней остальных работает студент колледжа Александр Комаров. Парень рассказывает, что трудится на благо поселка уже второй сезон.

– Вообще я учусь в колледже на специалиста обувного дела, – беседует со мной Александр, засыпая в тележку листву. – Летом решил заработать немного денег. Вчера мы с парнями стригли ветки возле музея Карлага. Теперь наводим порядок в сквере.

В целом Долинка – довольно чистый и зеленый поселок. Отмечает это и здешний аким Арман Тусупов, в июне переизбранный на второй срок. Сначала, по его словам, он делал упор на благоустройство населенного пункта, оборудование детских игровых и спортивных площадок. Потом перешел к восстановлению уличного освещения, о чем просили местные жители. В Долинке установили более 300 фонарей, не обделив ни один переулок.

– Наша следующая задача – ремонт магистралей, – отмечает Арман Тусупов. – В поселке около 45 километров дорог, из них только 13 заасфальтировано. Будем поэтапно решать эту проблему. А пока обустраиваем подход к школе: строим пешеходную дорожку, ставим фонари. Люди давно об этом просили, так как осенью и весной, во время дождей детям тяжело идти по степной тропинке.

Если говорить о более масштабных планах, то власти Долинки хотят построить в поселке Дом культуры и физкультурно-оздоровительный центр. Что касается первого объекта, то он есть, но располагается в маленьком приспособленном здании. Там сейчас идет ремонт. А вот ФОКа никогда не было. Заниматься спортом люди могут только летом на открытых площадках и уличных тренажерах.

В акимате города Шахтинска, в подчинении которого находится Долинка, о ситуации знают. Поэтому люди надеются, что в ближайшие годы в бюджете найдутся деньги на строительство ДК и ФОКа.