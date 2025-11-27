Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил в первом чтении пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуаль­ный кодексы, разработанных депутатами по поручению Главы государства об ужесточении наказания за физическое насилие и проявление жестокос­ти в отношении медицинских работников.

Документ вводит в Уголовный кодекс новую статью, устанавливающую уголовную ответственность за посягательства на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей. За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозу его применения предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1 000 МРП, либо исправительных работ, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается – от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы.

Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от 7 до 12 лет. Кроме того, проект предусматривает закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел на проведение предварительного следствия и дознания по делам указанной категории.

– Доктор обязан идти к пациенту. Он не может сказать: «Там пьяная компания, я не пойду». Даже если рискует собственной жизнью. При этом врач несет уголовную ответственность за ошибки в работе – до пяти лет лишения свободы. Но при всем этом государство до сих пор не предоставило ему особую защиту, – эмоционально высказался, представляя законопроект руководитель рабочей группы депутат Асхат Аймагамбетов.

Согласно новеллам, предлагается новый состав правонарушений, определяющий специального субъекта – медицинского работника или водителя скорой помощи. В этой связи у депутата Кайрата Балабиева возник вопрос – насколько объективно отделять медицинского работника, ведь агрессия в современном обществе касается не только врачей, но и водителей общественного транспорта, работников торговли и общественного питания. Другие специалисты также подвергаются нападению.

Его коллега Асхат Аймагамбетов привел аргумент – в Казахстане были ужесточены нормы, например, за нападение на егерей. И если и есть профессии, которые нуждаются в защите, то медработники должны быть в первых рядах.

– По статистике, таких фактов сейчас больше, чем в отношении педагогов, библиотекарей и иных категорий. Если изучить международный опыт, подобные нормы существуют и в других странах, – сказал он.

Вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова дополнила ответ с юридической точки зрения.

– В данном случае при рассмот­рении нормы бралась за основу не эмоциональная реакция на единичные эпизоды, а официаль­ная статистика. Здесь изучены все правовые нормы и основания. Кроме того, как уже отмечалось, аналогичные специальные нормы предусмотрены для госслужащих, егерей и представителей правоохранительных органов, – сказала она.

Статистика действительно тревожная – за 5 лет в Казахстане зарегистрировано 280 случаев нападения над медперсонал. Асхат Аймагамбетов напомнил случай нападения на врача в Костанае, в результате чего доктору был нанесен тяжкий вред здоровью, и он 4 месяца провел в больнице.

– За эти 4 месяца врач мог бы принять 960 пациентов. Задумайтесь, почти 1 000 граждан из-за этого не получили своевременную квалифицированную помощь, у кого-то болезнь осложнилась, кому-то не сделали операцию вовремя. То есть избить одного врача на деле означает оставить без лечения почти 2 000 казахстанцев, – высказался мажилисмен.

Однако его коллега Снежана Имашева призвала не спешить и еще раз вернуться к обсуждению этих норм при подготовке документа ко второму чтению. Она дополнила описанную депутатом Аймагамбетовым ситуацию, из которой следует, что пациент пришел в медицинское учреждение с несносными болями, ждал помощи несколько часов, не раз напоминая о себе, обращался на ресепшн поликлиники, но его никто не услышал. В результате пациент от болей ли, от беспомощности или равнодушия персонала обрушил свой гнев на врача. Снежана Имашева не призывает оправдывать подобные факты, но и подходить к санкциям на них нужно крайне избирательно, внимательно изучая каждый случай, ведь и фактов, когда пациент не может добиться элементарной помощи, тоже достаточно.

Также Снежана Имашева подняла вопрос о высоких размерах штрафов – от 500 до 1 000 МРП за угрозу медперсоналу, но угроза не есть насилие, а лишь эмоции, причиной которым, не будем скрывать, не умаляя их труда, медицинские работники тоже часто бывают.

– Еще нет никакого насилия, только угроза. Либо насилие неопасное – толкнул, одернул. И сразу штраф от 2 до 4 миллионов тенге. Если угрожают, допустим, фельдшеру с водителем, то здесь уже штрафом не отделаешься. Здесь сразу наказание, которое предусматривает ограничение или лишение свободы от трех до семи лет. Еще никакого насилия нет, палец никто никому не ломал, но сразу мы устанавливаем минимальный штраф. Нам Уголовный кодекс позволяет не устанавливать нижнюю планку. Он говорит – до 1 000 МРП до 3 000 МРП, – возмутилась Имашева.

На это Асхат Аймагамбетов вновь обратился к опыту с установлением наказания за нападение на егерей – действующее законодательство предусматривает аналогичную ответственность.

– Я могу указать сразу целый ряд кодексов, где абсолютно такие же санкции. То есть сегодня законодатель уже таким образом решил вопрос. Мы идем по пути правового прецедента, – аргументировал депутат.

В свою очередь Снежана Имашева отметила, что на егерей нападают значительно реже, чем на врачей. На что Асхат Аймагамбетов парировал, что у людей этой профессии есть служебное оружие, в арсенале же врача – только фонендоскоп.

К слову, сегодня, по информации первого вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева, в стране не хватает порядка 4 тыс. врачей и порядка 5 тыс. средних медицинских работников.

– У нас также имеется отток медицинских кадров из системы здравоохранения в зарубежные страны. За последние 5 лет порядка 2,5 тысячи медработников выехали из страны для работы в других странах, – сказал он.

В этих странах, надеемся, экс-казахстанские врачи чувствуют себя защищенными, а право пациента на получение медицинской помощи беспрекословно.

Кроме того, Мажилис принял во втором чтении Строительный кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства. О новых нормах коллег проинформировал руководитель рабочей группы Мурат Абенов. Он отметил, что кодекс направлен на решение системных проблем в строительной сфере, обеспечивая безопасную и комфортную среду, повышая ответственность участников строительства, вовлекая общественность в обсуждение градостроительной документации и учитывая особенности строительства в

сейсмических зонах.

Депутаты внесли ряд поправок, направленных на совершенствование градостроительной политики и строительной отрасли. Среди ключевых мер – создание градостроительных советов для координации единой политики, усиление роли маслихатов в планировании и мониторинге реализации генеральных планов, а также регламентация общественных обсуждений градостроительных проектов. Парламентарии также закрепили сроки разработки генеральных планов населенных пунктов и схем организации территории, усилили требования к строительству на сейсмоопасных участках и обязательный учет карт природных рисков.

Введены институт «технического заказчика» для строительства под ключ, запрет на подготовку проектной документации без инженерных изысканий и цифровизация всех процессов градостроительной и строительной деятельности с интеграцией информационных систем и применением технологий информационного моделирования. Поправки предусматривают плановое инспектирование объектов, участие ГАСК и органов пожарного контроля при приемке, увеличение гарантийных сроков строительства – до десяти лет для несущих конструкций и до пяти лет для объектов в целом и другие нормы.

Кроме того, в рамках сопутствующего закона мажилисменами внесены поправки по реновации аварийных и ветхих объектов строительства для обновления социальных объектов, а также жилого фонда.

Подытоживая обсуждение Строительного кодекса, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что депутаты, Правительство, эксперты, урбанисты и застройщики работали над документом в течение почти двух лет. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в разработке этого закона и проделал огромную работу.

Также во втором чтении были приняты Закон «О банках и банковской деятельности в РК» с сопутствующими поправками по вопросам регулирования и развития финансового рынка. Документы разработаны во исполнение посланий Президента и направлены на повышение стабильности финансового сектора, защиту прав граждан, развитие конкуренции, цифровых сервисов и регулирование новых финансовых инструментов.

По информации руководителя рабочей группы Татьяны Савелье­вой, отдельный блок поправок направлен на усиление защиты граждан от кредитного мошенничества и повышение прозрачности процедур дистанционного кредитования. Так, биометрия при первичном получении кредита, а также создание и выпуск ЭЦП банками будут проводиться только при личном присутствии клиента. Запрещается оформление на физическое лицо более одного кредита одновременно в нескольких банках или МФО в течение одного часа.

С целью снижения долговой нагрузки граждан предусмат­риваются ускоренная процедура внесудебного банкротства, коллективное урегулирование задолженности, продление моратория на продажу долгов физлиц коллекторам до 1 мая 2027 года. Вместе с тем снимается запрет на начисление вознаграждения по текущим банковским счетам с лимитом не более 1% годовых. Также дается право расторжения или досрочного прекращения договора страхования в электронном формате, а страховщиков обязуют возвращать часть страховой премии при досрочном погашении кредита в течение 5 рабочих дней.

В рамках реформирования финансового законодательства вводится полноценный режим обращения цифровых финансовых активов как новой категории инструментов для финансирования и привлечения инвестиций. Параллельно с этим предусмат­ривается расширение легального оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалют) через лицензируемых криптопровайдеров.

Также законодательно закреп­ляются нормы по введению единого QR-кода и системы межбанковских мобильных платежей, что повысит уровень взаимодействия между банками, обеспечит удобство и расширит доступность платежных сервисов для граждан.

Наряду с этим усилены требования к системно значимому банку. Депутаты предложили предусмотреть участие такого банка, прошедшего процедуру урегулирования, в возмещении убытков наравне с остальными банками.

Кроме того, Мажилис согласился с поправками Сената в законы о республиканском бюджете и об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы.