Происшествия
В ДТП на трассе Актау – Жанаозен пострадали 13 человек
В Мангистауской области на трассе Актау – Жанаозен произошла крупная авария, в результате которой пострадали 13 человек, сообщает Kazpravda.kz
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Столкнулись автомобили "ГАЗель" и "Лада Ларгус".
По данным Центра медицины катастроф, шестеро из 13 пострадавших доставлены в больницу поселка Жетыбай с черепно-мозговыми травмами и ушибами различной степени тяжести.
Остальные семеро были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.
Подробности аварии выясняются.