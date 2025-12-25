На сегодняшний день в стране 17 СЭЗ и 67 ИЗ

Фото иллюстративное, из архива КП

Как сообщают в дирекции развития СЭЗ и ИЗ QazIndustry, в 2025 году в Казахстане созданы три СЭЗ - «Коркыт Ата», «Актобе» и «Атырау». Кроме этого, расширены территории СЭЗ «Turan», «Морпорт Актау», «Павлодар», «Хоргос-Восточные ворота», «Сарыарка», «Jibek Joly», «Qyzyljar», «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

«Правительством принято постановление о расширении территории СЭЗ «Морпорт Актау», «Оңтүстік», «Астана-Технополис», «Сарыарқа» и «Alatau» для развития аэропортов и создания мультимодальных аэрохабов. Расширены приоритетные виды деятельности СЭЗ «Морпорт Актау», «Jibek Joly», «Alatau», «Хоргос-Восточные ворота», «Актобе», «Коркыт Ата», «QYZYLJAR», «Парк инновационных технологий», - говорится в сообщении.

Такие меры способствуют привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и производств, внедрению инновационных технологий.

Отметим, на сегодняшний день в Казахстане 17 СЭЗ и 67 ИЗ. С 2024 года в стране действует дифференцированный подход предоставления льгот по принципу «чем больше инвестиций, тем больше льгот», ориентированный на привлечение качественных проектов. Также внедрен механизм досрочного выкупа земельных участков на территории СЭЗ по истечении трех лет с момента ввода в эксплуатацию для проектов обрабатывающей промышленности, что позволило повысить привлекательность для потенциальных инвесторов.