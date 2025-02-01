В Филадельфии разбился самолёт скорой помощи

На борту были шесть человек, все погибли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Самолет медицинской эвакуации потерпел крушение вскоре после взлёта на северо-востоке Филадельфии. Компания воздушной скорой помощи, которой принадлежал разбившийся Learjet 55, сообщила, что на борту были четыре члена экипажа, один пациент педиатрического отделения и сопровождающий.

«В настоящее время мы не можем подтвердить наличие выживших», — говорится в заявлении Jet Rescue Air Ambulance.

По сообщению местных СМИ, на земле много раненых — катастрофа произошла около 18:30 по местному времени неподалёку от торгового центра Roosevelt Mall.

Данные о пострадавших уточняются.

На видеозаписи видно, как самолет вошёл в пике, врезался в землю и взорвался.

Самолёт воздушной скорой помощи вылетел из аэропорта Северо-Восточной Филадельфии и направлялся в Спрингфилд-Брэнсон в Миссури.

Представитель Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд сообщил местному каналу NBC, что самолёт перевозил девочку из Мексики, которая лечилась в США от опасного заболевания.

На борту были ещё пять человек — мать ребёнка, пилот, второй пилот, врач и фельдшер, рассказал представитель компании.

Причины крушения пока неизвестны. По сообщению СМИ, в момент происшествия стояла прохладная и дождливая погода с плохой видимостью.

Это вторая подряд авиакатастрофа в США. В четверг над Вашингтоном в результате столкновения самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk) погибли 67 человек.