В Генпрокуратуре заявили о нарушениях на избирательных участках
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На избирательных участках выдавали бюллетени для голосования за родственников, передает Кazpravda.kz.
Об этом сообщил начальник Управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Азамат Саргазин.
"На избирательных участках членами комиссии по просьбе избирателей допущена выдача бюллетеней для голосования за родственников. Это нарушение требования о равном избирательном праве. Все члены комиссии, выдавшие бюллетени, отстранены от работы. В настоящее время принимаются меры для привлечения их к административной ответственности по статье 110 кодекса РК об административных правонарушениях", - сообщил прокурор.
Виновные будут подвергнуты штрафу. Однако подобное нарушение - единичный случай.