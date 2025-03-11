В горах Алматы спускают лавины

Вчера рядом с канатной дорогой «Комби 2» трое лыжников вызвали сход лавины . Служба безопасности ищет нарушителей. Все службы курорта в состоянии повышенной готовности

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В Бостандыкском и Медеуском районах, в целях обеспечения безопасности участков автодорог «Алматы - Космостанция» и «Шымбулак - Мынжылкы» в бассейнах рек «Большая Алматинка» и «Малая Алматинка» специалистами ГУ «Казселезащита» МЧС РК был проведен профилактический спуск снежных лавин, Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на лавиносборах было спущено 61 500 кубометров снега. Это позволит значительно снизить риски самопроизвольного схода лавин.

Снег перекрыл автодороги «Алматы - Космостанция» и «Шымбулак - Мынжылкы», которые были расчищены силами ГУ «Казселезащита» МЧС РК.

Всего с начала года были проведены 12 профилактических спусков снежных лавин в горах Алматы. Общий объем спущенного снега - 72 615 м3.

Как стало известно, в минувший выходной на курорте «Шымбулак» после снегопадов 7 и 9 марта служба лавинной безопасности провела профилактические спуски. С помощью установки «Аваланчер» было спущено около 7 тысяч кубометров снега.

Однако 10 марта на горе «Школьник», рядом с канатной дорогой «Комби 2», произошел сход лавины. Это было вызвано тем, что трое лыжников нарушили запрет и выехали на опасный участок. Служба безопасности курорта ищет нарушителей. Сейчас все службы курорта в состоянии повышенной готовности. Трассы «Комби 2» и «Левый Талгар» закрыты. Канатная дорога работает только для пешеходов.