В горах Алматы спускают лавины

Происшествия
64
Венера Баталова
корреспондент

Вчера рядом с канатной дорогой «Комби 2» трое лыжников вызвали сход лавины. Служба безопасности ищет нарушителей. Все службы курорта в состоянии повышенной готовности

Кадр из видео

В Бостандыкском и Медеуском районах, в целях обеспечения безопасности участков автодорог «Алматы - Космостанция» и «Шымбулак - Мынжылкы» в бассейнах рек «Большая Алматинка» и «Малая Алматинка» специалистами ГУ «Казселезащита» МЧС РК был проведен профилактический спуск снежных лавин, Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на лавиносборах было спущено 61 500 кубометров снега. Это позволит значительно снизить риски самопроизвольного схода лавин.

Снег перекрыл автодороги «Алматы - Космостанция» и «Шымбулак - Мынжылкы», которые были расчищены силами ГУ «Казселезащита» МЧС РК.

Всего с начала года были проведены 12 профилактических спусков снежных лавин в горах Алматы. Общий объем спущенного снега - 72 615 м3. 

Как стало известно, в минувший выходной на курорте «Шымбулак» после снегопадов 7 и 9 марта служба лавинной безопасности провела профилактические спуски. С помощью установки «Аваланчер» было спущено около 7 тысяч кубометров снега.

Однако 10 марта на горе «Школьник», рядом с канатной дорогой «Комби 2», произошел сход лавины. Это было вызвано тем, что трое лыжников  нарушили запрет и выехали на опасный участок. Служба безопасности курорта ищет нарушителей. Сейчас все службы курорта в состоянии повышенной готовности. Трассы «Комби 2» и «Левый Талгар» закрыты. Канатная дорога работает только для пешеходов.

#Алматы #горы #спуск #лавины

Популярное

Все
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Команда Казахстана по боксу завоевала 27 медалей на молодежном Кубке мира
Жители Жаркента ощутили ночью землетрясение
Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге
Грабителя задержали в Астане
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Часовой пояс в Казахстане: результаты исследования озвучили в правительстве
Бектенов поручил разработать Концепцию создания наукоградов
В семи областях Казахстана ввели ограничение движения на дорогах
Катавшийся на тюбинге мальчик попал под колеса авто в Астане
Премьер: За шесть лет финансирование науки в РК выросло в 6 раз
Предпринимателя осудили за неуплату налогов в Шымкенте
В США запустили приложение для самостоятельной депортации мигрантов
Ученые смогут через единое окно получить доступ к мерам господдержки
Госслужащих уволили за азартные игры в СКО
Стажировки, жилье и гранты: как Казахстан поддерживает молодых ученых
Сколько дней будут отдыхать на каникулах казахстанские школьники
Около тысячи человек эвакуировали в Гватемале
Токаев принял нового акима
Профессора QYZPU были награждены орденом «Құрмет»
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Особому городу – особый статус
Путь творчества – путь новаторства
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Шесть лет колонии получил алматинский чиновник за коррупцию
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине
Чтобы хищения стали невозможными
Сто спасенных жизней
Зарплаты казахстанских педагогов выросли: новые доплаты и стимулирующие выплаты
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Объединить усилия
Время людей труда
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Двух командиров уволили из ВВС Южной Кореи из-за ошибочного…
Администратор лаундж-бара в Экибастузе продавала наркотики …
Около тысячи человек эвакуировали в Гватемале
Грабителя задержали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]