Официально В интересах сохранения мира 21 апреля 2022 г. 4:05 Гуляим Шайкулова Делегация из Эстонии посетила Центр миротворческой подготовки. Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Казахстан Тоомас Тирс ознакомился с работой Центра миротворческой подготовки в Алматы. Начальник центра полковник Бауыржан Нигметуллин рассказал членам делегации об истории создания учреждения, реализуемых им учебных программах и перспективных проектах в области миротворческой и языковой подготовки. Представители дипломатического корпуса посетили занятия по интенсивной языковой подготовке миротворцев, которая проводится в рамках повышения потенциала и возможностей миротворческих подразделений Вооруженных сил Казахстана. Тоомас Тирс отметил важность деятельности, осуществляемой центром как в национальных интересах, так и в интересах всего Центрально-Азиатского региона.