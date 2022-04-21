В интересах сохранения мира

Делегация из Эстонии посетила Центр миротворческой подготовки.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Рес­публике Казахстан Тоомас Тирс ознакомился с работой Центра миротворческой подготовки в Алматы.

Начальник центра полковник

Бауыржан Нигметуллин рассказал членам делегации об истории соз­дания учреждения, реализуемых им учебных программах и перспективных проектах в области миротворческой и языковой подготовки.

Представители дипломатического корпуса посетили занятия по интенсивной языковой подготовке миротворцев, которая проводится в рамках повышения потенциала и возможностей миротворческих подразделений Вооруженных сил Казахстана.

Тоомас Тирс отметил важность дея­тельности, осуществляемой цент­ром как в национальных интересах, так и в интересах всего Центрально-Азиатского региона.