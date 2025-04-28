В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе

В мире,Происшествия
130
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По словам главы МВД Ирана Момени, причиной взрыва была халатность

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Причиной взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган была халатность, виновные найдены, идет расследование, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность», - приводит слова министра агентство Mehr.

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно.

В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.

В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

Ранее в Иране объявили День траура по жертвам взрыва в порту. 

 

 

#взрыв #Иран #порт

Популярное

Все
Токаев произвел кадровое назначение
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
В Иране объявили День траура по жертвам взрыва в порту
Стартовал десятый юбилейный проект Virtuosos с участием Димаша
Пособия ко Дню защитника Отечества получат ветераны боевых действий из Жетысу
В Туркестанской области построят музыкальную школу за счет возвращенных активов
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Семейство краснокнижных бурых медведей заметили в Алматинской области
Новое землетрясение зафиксировали в Турции
Китайскую компанию оштрафовали за экологические нарушения в ВКО
Кто из казахстанских спортсменов взял медали в международных соревнованиях
Известный румынский хор впервые выступит в Казахстане
Имущество на 181 млн тенге арестовали у продавцов песка в области Абай
Кашаган зовет
Буллинг в школе из-за видео: блогер извинилась перед мальчиком
На озере Балхаш задержали браконьеров с уловом почти в 200 кг
В Жамбылской области построят две крупные ветряные электростанции
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Удивительная судьба Масима Якубова
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Новая гробница найдена в Египте
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дом на стенах держится
Результаты исследования «Тюркский Барометр 2024» представили в Азербайджане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей

Читайте также

Пожар в Каркаралинском национальном парке ликвидирован
Новое землетрясение зафиксировали в Турции
В Иране объявили День траура по жертвам взрыва в порту
ОАЭ могут пересмотреть условия безвизового режима для Узбек…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]