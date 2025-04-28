В Иране объявили День траура по жертвам взрыва в порту

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причины произошедшего пока не известны

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По последним данным, в результате взрыва 40 человек погибли, почти 1,4 тыс. пострадали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Днем общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи объявлен в Иране понедельник, 28 апреля. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя правительства.

По его словам, "правительство объявило завтрашний день днем национального траура по всей стране".

Ранее иранская гостелерадиокомпания сообщила, что президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в город Бендер-Аббас, где находится порт, чтобы ознакомиться с ситуацией после взрыва. 

Сообщения о ЧП в порту имени Шахида-Раджаи появились в субботу днем. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.

По информации газеты New York Times, взрыв могло вызвать вещество, используемое в качестве ингредиента для получения твердого ракетного топлива.

В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.

Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.

Ранее, Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Ирана.

#взрыв #Иран #порт

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