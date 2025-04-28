По последним данным, в результате взрыва 40 человек погибли, почти 1,4 тыс. пострадали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Днем общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи объявлен в Иране понедельник, 28 апреля. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя правительства.

По его словам, "правительство объявило завтрашний день днем национального траура по всей стране".

Ранее иранская гостелерадиокомпания сообщила, что президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в город Бендер-Аббас, где находится порт, чтобы ознакомиться с ситуацией после взрыва.