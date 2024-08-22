В каких случаях МФО обязаны применять биометрию

МФО обязали применять биометрическую идентификацию клиентов при дистанционном оказании услуг и в случае разглашения персональных данных клиента, передает Kazpravda.kz

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Согласно измененным правилам предоставления онлайн-микрокредитов, МФО при проведении биометрической идентификации будет обеспечивать защиту от использования фотографий или заранее записанных видеороликов.

При дистанционном оказании услуг МФО будут обязаны применять биометрическую идентификацию и электронную цифровую подпись клиентов.

Комбинация применения усиленной биометрической идентификации и ЭЦП позволят защитить граждан от неправомерно оформляемых кредитов.