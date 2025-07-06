В Караганде стало доброй традицией детям, рождённым в День домбры, дарить музыкальный инструмент – один из важнейших символов казахской культуры. В этом году национальный праздник совпал с Днём столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

Члены Ассамблеи народа Казахстана побывали в роддомах, поздравили мам и младенцев, пожелали счастья новым гражданам страны.

"Домбра – это не просто музыкальный инструмент, это часть казахской культуры, символ традиций и национальной гордости. Она воплощает в себе связь поколений, богатое историческое наследие народа и духовную преемственность. Именно поэтому мы вручаем такой подарок", – отметила Айжан Киясова, председатель совета матерей АНК Карагандинской области.

В Перинатальном центре № 1 Караганды в этот праздничный день первой на свет появилась девочка, назвали её Аминой. Малышка – пятый ребёнок в семье. Подаренная домбра станет для неё своеобразным оберегом.

Акция служит укреплению межэтнического согласия и продвижению национальных ценностей, убеждены инициаторы.

Два значимых праздника отмечают по всей области. Проходят выставки, концерты, флешмобы, конкурсы, познавательные лекции.

Национальный День домбры празднуют в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.