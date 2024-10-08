Канал поставки наркотиков из южных регионов в Караганду пресек КНБ

Криминал , Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

У задержанных изъяли гашиш и оружие

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департаментом КНБ по Карагандинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

По подозрению в организации этого канала задержаны два гражданина Казахстана.

«В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты 30 кг наркотического средства гашиш, обрез и травматическое оружие», - сообщили в пресс-службе комитета.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

#КНБ #задержание #наркотики #канал

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