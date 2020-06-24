В Казахстане из отходов будут вырабатывать электроэнергию
Лаура Тусупбекова
В Казахстане из отходов будут вырабатывать электроэнергию. Соответствующие поправки по вопросам энергетической утилизации отходов одобрил во втором чтении Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к законопроекту, документ разработан в целях совершенствования системы обращения с отходами путем использования термической обработки твердых бытовых отходов.
"Концепцией законопроекта предусматривается утилизация твердых бытовых отходов путем их сжигания, что позволит уменьшить негативное воздействие отходов на окружающую среду и сократить их объемы, подлежащие захоронению. Важным аспектом законопроекта являются нормы, направленные на поддержку сегмента энергетической утилизации отходов для получения электрической энергии", – говорится в заключении.
В соответствии с законопроектом основным механизмом поддержки является гарантированный закуп электрической энергии, произведенной мусоросжигающими предприятиями, который будет аналогичен действующему механизму поддержки отрасли возобновляемой энергетики.
Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в Экологический кодекс и законы Республики Казахстан "Об электроэнергетике" и "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".