В Казахстане начнут проводить электронные аукционы для недропользователей

В Казахстане право на недропользование по углеводородному сырью будет предоставляться через электронные аукционы. Это стало возможным благодаря внесенным поправкам в Кодекс о недрах и недропользовании, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
Сообщается, что Министерством энергетики проводится системная работа по улучшению предоставления права недропользования по углеводородам.
Так, в соответствии с принятыми поправками в Кодекс РК "О недрах и недропользовании", если ранее аукционы проводились в бумажном формате, что доставляло определенные неудобства участникам, то с 1 сентября текущего года лица, заинтересованные в получении права недропользования, смогут участвовать в аукционах в режиме онлайн.
"Введение электронных аукционов позволит создать прозрачный механизм проведения аукционов в электронной форме, а также благоприятно скажется на укреплении конкурентной среды", – добавили в пресс-службе.