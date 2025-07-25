Министерством торговли и интеграции разработан проект приказа, предусматривающий отмену действующей ставки вывозной таможенной пошлины в размере 10% в отношении галлия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Предлагаемые изменения направлены на улучшение условий для отечественных производителей и экспортеров галлия, а также на повышение конкурентоспособности казахстанской продукции на внешних рынках", - говорится в сообщении.

Галлий – редкий металл, востребованный в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника, возобновляемая энергетика и производство полупроводников. В условиях растущего глобального спроса на стратегические материалы отмена экспортной пошлины позволит казахстанским поставщикам своевременно реагировать на конъюнктуру международного рынка и расширить географию поставок, говорят в Минторговли.

Проект приказа не предусматривает дополнительных административных или финансовых нагрузок для бизнеса и не требует пересмотра действующих процедур экспортного оформления.

Проект приказа будет проходить публичное обсуждение по 8 августа 2025 года на портале "Открытые НПА". Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.