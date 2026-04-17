В Казахстане пересмотрят подходы к сдаче Единого национального тестирования

Образование,Правительство
49

О планируемых новшествах сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, какие изменения могут коснуться процедуры ЕНТ, сообщает  Kazpravda.kz 

По ее словам, сегодня в ведущих странах мира создаются новые образовательные модели, усиливается международное сотрудничество, внедряются персонализированное обучение и цифровые решения. Это формирует новую образовательную экосистему, которая позволяет внедрять современные методы профессиональной диагностики школьников, выявлять таланты на ранних этапах и обеспечивать их целенаправленное сопровождение, развивать персонализированные образовательные траектории. В перспективе это создает основу для подготовки кадров, ориентированных не только на текущие знания, но и на реальные способности человека и потребности экономики.

За многолетнюю успешную практику система ЕНТ доказала свою состоятельность как инструмент обеспечения прозрачности, доступности и единых правил поступления в вузы. Однако, время диктует свои условия.

"Идет трансформация в образовательных трендах, на рынке труда, в компетенциях и требованиях. Мы должны принимать и исправлять существующие недостатки. В частности, многократность сдачи ЕНТ не в полной мере решает задачу качественного отбора абитуриентов. Более того, сегодня вузы ограничены в своих правах самостоятельного отбора талантов - прежде всего, это касается педагогических вузов, драйверов развития человеческого капитала. В этой связи назрела необходимость для принятия ряда мер", - говорит она.

Аида Балаева предлагает при отборе абитуриентов в педагогические вузы применять гибридную форму оценки с использованием как системы тестирования, так и специальных экзаменов. При этом, главный акцент нужно сделать не только на предметных знаниях, но и включить оценку мышления, аналитических способностей, готовности к обучению и т.д.

"Сегодня "педагог" - это больше, чем просто профессия. По сути, это призвание и исключительное право коммуницировать с нашими детьми. Наряду со знаниями, для этой профессии важны когнитивные качества общения с классом и умение выявлять особые таланты учеников.

Начиная со следующего года, наряду с результатами ЕНТ, при поступлении на педагогические специальности будут учитываться результаты устных экзаменов, главным критерием которых станут оценка критического мышления и коммуникационных навыков абитуриента. Особое место в этом процессе будет отведено новым тестовым заданиям Admissions Insight Test, который сегодня разрабатывается совместно с международными экспертами", - сказала она.

Также по ее словам, необходима трансформация ЕНТ в целом с утверждением правил разовой сдачи, как объективной и окончательной оценки для участия в конкурсе на грант. При этом сохраняется система пробных тестирований для самооценки знаний и своевременной корректировки методов подготовки.

"Мы должны отказаться от системы условного зачисления в вузы на подготовительные программы (Foundation). Практика показывает, что порядка 50-60% условно зачисленных студентов не могут сдать минимальный порог в течение учебного года. Здесь чрезвычайно важен осмысленный выбор абитуриентами будущей профессии. Дорогие друзья! Хочу еще раз отметить, что трансформация ЕНТ - это не отказ от системы. Это шаг в сторону более точного, глубокого и справедливого отбора талантов", - резюмировала она. 

#Казахстан #ВУЗы #Образование #ЕНТ #трансформация

Популярное

Все
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Умные очки для слабовидящих
Путь писателя и государственного деятеля
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Двусторонние отношения динамично развиваются
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Шаг за шагом к вершине
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Актауский бенефис сборной Казахстана
Здесь будет экопарк
«Берегите друг друга, цените жизнь…»
Отрар «гостит» в Жезказгане
В помощь ландшафтным дизайнерам и флористам
Без вины виноватые
Весна как состояние души
Лечить? Не допустить болезнь!
Татьяна из Жанакоргана
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Рассмотрены перспективные направления
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Не нарушайте – вас снимают!
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров D&G
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

Читайте также

Олжас Бектенов провел совещание по реализации проекта «Доли…
Школьники получили авторское свидетельство на свой проект
Умные очки для слабовидящих
Территория идей и вдохновения

