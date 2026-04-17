В Казахстане пересмотрят подходы к сдаче Единого национального тестирования

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, какие изменения могут коснуться процедуры ЕНТ, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, сегодня в ведущих странах мира создаются новые образовательные модели, усиливается международное сотрудничество, внедряются персонализированное обучение и цифровые решения. Это формирует новую образовательную экосистему, которая позволяет внедрять современные методы профессиональной диагностики школьников, выявлять таланты на ранних этапах и обеспечивать их целенаправленное сопровождение, развивать персонализированные образовательные траектории. В перспективе это создает основу для подготовки кадров, ориентированных не только на текущие знания, но и на реальные способности человека и потребности экономики.

За многолетнюю успешную практику система ЕНТ доказала свою состоятельность как инструмент обеспечения прозрачности, доступности и единых правил поступления в вузы. Однако, время диктует свои условия.

"Идет трансформация в образовательных трендах, на рынке труда, в компетенциях и требованиях. Мы должны принимать и исправлять существующие недостатки. В частности, многократность сдачи ЕНТ не в полной мере решает задачу качественного отбора абитуриентов. Более того, сегодня вузы ограничены в своих правах самостоятельного отбора талантов - прежде всего, это касается педагогических вузов, драйверов развития человеческого капитала. В этой связи назрела необходимость для принятия ряда мер", - говорит она.

Аида Балаева предлагает при отборе абитуриентов в педагогические вузы применять гибридную форму оценки с использованием как системы тестирования, так и специальных экзаменов. При этом, главный акцент нужно сделать не только на предметных знаниях, но и включить оценку мышления, аналитических способностей, готовности к обучению и т.д.

"Сегодня "педагог" - это больше, чем просто профессия. По сути, это призвание и исключительное право коммуницировать с нашими детьми. Наряду со знаниями, для этой профессии важны когнитивные качества общения с классом и умение выявлять особые таланты учеников. Начиная со следующего года, наряду с результатами ЕНТ, при поступлении на педагогические специальности будут учитываться результаты устных экзаменов, главным критерием которых станут оценка критического мышления и коммуникационных навыков абитуриента. Особое место в этом процессе будет отведено новым тестовым заданиям Admissions Insight Test, который сегодня разрабатывается совместно с международными экспертами", - сказала она.

Также по ее словам, необходима трансформация ЕНТ в целом с утверждением правил разовой сдачи, как объективной и окончательной оценки для участия в конкурсе на грант. При этом сохраняется система пробных тестирований для самооценки знаний и своевременной корректировки методов подготовки.